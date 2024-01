element61 breidt uit in Wallonië met overname WeQan

Het analytics consultingbedrijf element61 neemt sectorgenoot WeQan over. Daarmee krijgt het klanten en expertise in het zuiden van het land.

WeQan bestaat sinds 2015 en werd opgericht door Jean-Marc Toussaint, die het bedrijf vandaag nog steeds leidt. Het bedrijf levert onder andere Qlik en sinds 2022 ook Power BI services. Het bedrijf heeft onder meer Thales Belgium, DAS en het Belgische Rode Kruis als klanten.

De overname door element61, sinds 2015 zelf een dochter van Moore Belgium, geeft WeQan naar eigen zeggen zelf meer mogelijkheden.

‘WeQan klanten krijgen toegang tot een breder spectrum van technologieën en services, waaronder Data Science, Artificial Intelligence, Data Governance, Planning & Budgeting, Financial Consolidation, en ESG Reporting, door het bundelen van de krachten met element61’, zegt Stijn Vermeulen, managing director van element 61.

element61 bestaat zelf sinds 2007 en telt, zonder de huidige overname, zo’n 120 mensen. Voor dit jaar mikt het op een omzet van 24 miljoen euro.. Eind 2019 nam het bedrijf nog Pure Solutions over. In de zomer van 2023 volgde de overname van Bijster, beiden Qlik-specialisten.

‘Naast de verwelkoming van een getalenteerd team aan Business Intelligence specialisten in ons groeiend team, versterkt de samenwerking onze aanwezigheid in Wallonië, waardoor we ook daar een sterke connectie met klanten en teamleden kunnen opbouwen. Het bestaande kantoor van WeQan in Genval (2 stappen verwijderd van het bekende meer met dezelfde naam) wordt een extra element61 kantoor.’