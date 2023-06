ESC neemt Nederlandse Advisie over

Het Gentse ESC doet een nieuwe overname in Nederland. Het heeft nu 150 technologiespecialisten daar.

Advisie is een bedrijf van 110 werknemers met kantoren in Eemnes, Delft en Eindhoven. In april nam het ook al het Veenendaalse Qexpertise over, de twee zullen voortaan samen verdergaan. ESC zelf bestaat sinds 1999 en heeft sinds midden 2022 Capital A als hoofdaandeelhouder. De groep telt met de nieuwste overname nu meer dan 375 mensen.

ESC legt zich onder meer toe op bedrijfssoftware, het is naar eigen zeggen de grootste Exact-speler in de Benelux en is een Microsoft-partner. Ook moderne werkplekken en e-business komen daar aan bod. Het bedrijf heeft naast de Benelux ook kantoren in Portugal.

De Nederlandse divisie zal voortaan worden geleid door Maritha van Klink – Doorn, Directeur Marketing & Strategie bij Advisie en Pieter Jan Petermeijer, Algemeen Directeur bij Qexpertise. de ESC holding wordt geleid door CEO Benny Van Hyfte.