EU heeft bezwaren tegen overname Figma door Adobe

De Europese antitrustwaakhond heeft een reeks opmerkingen voor Adobe wat betreft diens overname van Figma. Volgens de Europese Commissie kan de deal van 20 miljard dollar zware gevolgen hebben voor de concurrentie.

Techgigant Adobe maakte vorig jaar bekend dat het Figma wilde kopen. Die laatste is gespecialiseerd in softwaretools voor webdesign. Na een diepgaand onderzoek over de mogelijke gevolgen van de deal, heeft de Europese Commissie nu een eerste rapport gepubliceerd. Volgens de waakhond kan de overname, als ze doorgaat, ‘de concurrentie in de wereldwijde markten aanzienlijk verminderen’. Het gaat dan vooral om de markten rond productontwikkeling, vectorbewerking en rasterbewerking, waar Adobe zelf ook al tools aanbiedt.

Nog volgens de Commissie zou Figma kunnen uitgroeien tot een concurrerende kracht binnen de markt voor vector en raster editing tools als het op zichzelf blijft bestaan. Het gaat om een voorlopige conclusie, gezien de EU zichzelf de tijd geeft tot 5 februari volgend jaar om haar onderzoek af te ronden. Op dat moment zal de Commissie beslissen of de overname een inbreuk vormt op antitrustregels.

Ook in andere landen wordt de overname op de rooster gelegd. Onder meer de Britse marktwaakhond is een onderzoek gestart en het Amerikaanse Departement van Justitie is zelfs met een rechtszaak bezig.