Europa gaat overname Figma door Adobe onderzoeken

De Europese Commissie heeft bevestigd dat het een diepgaand onderzoek start naar de overnamedeal, die zo’n 20 miljard euro waard is.

Softwaregigant Adobe nam in september vorig jaar webdesignplatform Figma over. Die laatste maakt tools voor webontwikkeling en wordt gebruikt door onder meer Airbnb, Google, Spotify en Netflix. Al van bij de eerste aankondiging ligt de overname echter moeilijk, niet in het minst bij gebruikers van Figma.

Ook de verschillende regulatoren maken zich zorgen over de concurrentiebeperking die met de deal kan samengaan. Nadat de Britse regulator een onderzoek startte, en de Amerikaanse justitie een antitrustzaak begon, zat het er al even aan te komen dat ook de Europese Commissie ten gronde wil bekijken wat de gevolgen van de overname zijn. Beide bedrijven zijn belangrijke leveranciers in de markt voor ontwerpsoftware van bijvoorbeeld digitale assets, en de Commissie meldt dat er mogelijk en kans is dat de concurrentie in die markt met deze deal beperkt wordt.