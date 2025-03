Saoedi’s kopen ‘Pokémon Go’ voor 3,5 miljard dollar

Een Saoedisch investeringsfonds heeft 3,5 miljard dollar over voor de gamedivisie van Niantic, vooral bekend van het smartphonespel ‘Pokémon Go’.

Niantic is een spin-off van Google die in 2015 onafhankelijk werd en gespecialiseerd is in games met augmented reality, waarbij digitale elementen worden toegevoegd aan directe beelden van de echte wereld. Het tussen 2016 en 2018 gelanceerde ‘Pokémon Go’ was daarbij een wereldwijd fenomeen: spelers moeten op zoek naar virtuele wezens die verborgen zitten op locaties in de echte wereld. Volgens het bedrijf zelf gaat het om de meest gedownloade en winstgevendste augmentedrealityapplicatie ooit.

Koper is Scopely, een ontwikkelaar van mobiele games die in handen is van de investeringsarm van de Saoedische overheid. Met de stap kan Niantic zich meer concentreren op het maken van digitale kaarten, iets waar het bedrijf al langer mee bezig is en waarvoor het locatiedata uit zijn spelletjes inzette. Die locatiedata komt nu vermoedelijk (deels) ook in handen van de Saoedi’s.