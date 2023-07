Verenigd Koninkrijk wil Adobe’s nieuwe overname nader bekijken

Adobe zou met Figma een belangrijke concurrent overnemen, wat mogelijk slecht is voor de innovatie, zo meldt de Britse toezichthouder CMA.

Softwarebedrijf Adobe kondigde de overname in september vorig jaar aan, en wil 20 miljard dollar neertellen voor Figma. Die laatste maakt een webdesignplatform en is gespecialiseerd in tools waarmee site-ontwerpers in real time met elkaar kunnen samenwerken. Op die manier is de tool ook een concurrent voor Adobe’s eigen webdesign software.

En dat maakt de overname moeilijk, schrijft de Competition and Markets Authority, de Britse consumentenwaakhond. Die wil nu een dieper onderzoek starten. Eerder gaven ook autoriteiten in de Verenigde Staten en Europa aan dat ze de deal van nader willen bekijken, om zeker te zijn dat de concurrentie in de sector hiermee niet wordt dichtgeknepen.