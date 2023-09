Visma neemt het Gentse Silverfin over voor 300 miljoen euro

De Noorse softwaregroep Visma neemt voor 300 miljoen euro ­Silverfin over. De Gentse specialist in boekhoudtechnologie tekent voor een van de grootste Bel­gische fintechdeals van de jongste jaren. Voor Visma, dat aan de ­lopende band sectorgenoten op de kop tikt, is het de zevende ­Belgische overname in drie jaar.

Silverfin werd tien jaar geleden opgericht en ontwikkelt cloud­software die het werk van accountants helpt te automatiseren. Het is een van de snelst groeiende bedrijven in financiële technologie in België. Het telt ruim 175 werknemers en levert diensten aan 320.000 eind­klanten in 15 landen. Visma en Silverfin hadden met de Britse investeringsgroep HG al dezelfde aandeelhouder.

‘De transactie vertegenwoordigt een ongelooflijke kans voor het hele team van Silverfin. Visma is een van de grootste en meest succesvolle cloudsoftwarebedrijven ter wereld en we delen een sterke culturele match. Ik kijk ernaar uit om samen leiding te geven aan de digitalisering van het accountantsberoep in Europa en daarbuiten’, zegt Lisa Miles-Heal, CEO van Silverfin, in een persbericht.

Vorig jaar zette Visma nog een grote stap door de eveneens Gentse specialist in bedrijfssoftware Teamleader over te nemen. Ook in de rest van Europa blijft Visma zijn voetafdruk verstevigen. Het softwarebedrijf groeide daardoor uit tot een groep met een omzet van meer dan 2 miljard euro.