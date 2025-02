Ixor verzelfstandigt afdeling voor documentverwerking

Onder de naam Dokapi maakt het Mechelse Ixor van haar afdeling voor documentverwerking een apart bedrijf. Het begint meteen met een stevige klantenbasis.

Ixor heeft al enkele jaren de afdeling IxorDocs die zich toelegt op het verwerken van financiële documenten zoals facturen, bestelbonnen, loonfiches en aangiftes. Het bedrijf legt zich ook toe op de digitale facturatie die vanaf volgend jaar verplicht is. Die afdeling wordt nu afgesplitst en omgedoopt tot Dokapi.

Dokapi, dat momenteel 11 mensen telt, start meteen met een stevige basis. Het heeft zo’n duizend klanten waarvoor het vorig jaar al 60 miljoen documenten verwerkte. Onder meer sociale secretariaten Acerta en Securex zijn er klant, net zoals Doccle, Teamleader en Belfius.

Hoewel de documentverwerker zelfstandig verder gaat, blijft het bedrijf onder Ixor vallen. Het kapitaal van Dokapi komt volledig van Ixor en ceo en oprichter Roel Verbeeck leidt zowel Ixor als Dokapi.

In eerste instantie mikt het bedrijf op de Belgische markt, maar gezien oplossingen rond e-facturatie in heel Europa nodig zijn, kijkt het meteen ook naar andere Europese landen en Singapore.

‘We richten ons in eerste instantie op Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Singapore omdat we onze bestaande klanten willen volgen en ondersteunen in de markten waar zij het meest actief zijn,’ zegt Verbeeck in een persbericht.

‘Daarnaast kunnen grote internationale bedrijven in deze landen Dokapi inzetten als toegangspoort naar de Benelux wat betreft e-invoicing via het Peppol netwerk of een andere standaard. We willen het best mogelijke Europese platform zijn voor het verwerken en uitwisselen van alle financiële documenten in één betrouwbare, toegankelijke en efficiënte oplossing.’