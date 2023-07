Yahoo! herrijst uit zijn assen met terugkeer naar de beurs

Het gaat zo goed met Yahoo! dat zelfs een nieuwe beursgang zich aandient, zegt nieuwe ceo Jim Lanzone. De in ongenade getuimelde internetpionier werd laatst op de Nasdaq-beurs gezien in 2017, toen hij werd opgeslokt door de Amerikaanse telco Verizon. Maar sinds een nieuwe verzelfstandiging in 2021 werd het bedrijf, dankzij Lanzones sleutelwerk, opnieuw winstgevend. En aan het merk, zo onderstreept hij, heeft nooit veel gescheeld.

Terwijl de wereld verder bleef vergeten dat Yahoo! nog bestaat werd er achter de schermen de afgelopen twee jaar aan grootse dingen gewerkt: ceo Jim Lanzone sleutelde rustig aan de structuur van het bedrijf, waardoor het nu zelfs ‘financieel klaar’ is voor een nieuwe beursgang, zo opperde hij eerder deze week tegen Financial Times. ‘Het bedrijf heeft een geweldige balans, we zijn zeer winstgevend.’

Lanzone maakte in 2021 de overstap naar Yahoo! van datingdienst Tinder, die hij op dat moment ongeveer een jaar leidde. Hij werd op de troon van de internetpionier gehesen nadat het Amerikaanse telecombedrijf Verizon het (samen met AOL, een ander stuk internetroyalty), na amper vier jaar, weer verkocht aan investeringsgroep Apollo.

In het verdomhoekje

Het bedrag dat die laatste voor de twee bedrijven neertelde, 5 miljard dollar (4,6 miljard euro), was een koopje: Verizon wist nooit goed wat het aanmoest met zijn twee in ongenade gevallen internetmerken, en moest voor beide een significante afschrijving doen – lees: bijna de helft van wat het zelf ervoor had betaald – om ze weer de deur uit te krijgen. Maar Yahoo! was al veel langer dan dat een probleemgeval.

Voor prille gebruikers van het wereldwijde web, een dertigtal jaar geleden, was Yahoo! een van de allereerste haltes wanneer ze online gingen, maar het merk zit al ongeveer twee decennia lang in een verdomhoekje. Toen het in 1994 werd opgericht door Stanford-studenten Jerry Jang en David Filo was het succes nochtans meteen groot: de twee bouwden hun aanvankelijk zeer rudimentaire portaalsite pijlsnel uit met nieuwe diensten, zoals een webmail-module, en twee jaar later diende zich al een beursgang op de Nasdaq aan. In 2001 overleefde het bedrijf echter ternauwernood het knappen van de dotcomzeepbel, waarna het nooit meer opnieuw naar zijn aanvankelijke prominentie klom: de concurrentie met Google, dat op dat moment aan zijn succesverhaal was begonnen, en nieuwe kapers op de kust (zoals Facebook) werd te groot. In 2008 was er bijna een overname door Microsoft, die te elfder ure werd afgeblazen door het bestuur van het bedrijf. In 2012 moesten er 2.000 medewerkers vertrekken in een grote herstructurering, en in 2017 werd Yahoo! – na een wanhopige transformatie naar een nieuwssite door toenmalige ceo Marissa Mayer – verkocht aan Verizon.

Vertrouwd merk

Maar wat de meeste observatoren missen, zei Lanzone tegen Financial Times, is dat Yahoo! nog wel sterk in zijn schoenen staat als merk, als een ‘vertrouwde gids door digitale wildernis van het internet. Of het nu om financiële informatie gaat, om sport of om nieuws, dat is nog altijd wat we doen, en waarom we nummer één of twee in die belangrijke categorieën zijn gebleven, na al die jaren. Dit kunnen we nog 50 of 100 jaar blijven volhouden. Natuurlijk heeft het bedrijf het op verscheidene momenten moeilijk gehad, maar de internettrafiek is nog altijd enorm. Als product liggen onze beste jaren nog voor ons.’