Kyndryl blijft komende drie jaar IT-leverancier bij Belfius

Belfius sluit een driejarig contract met Kyndryl. Daarmee krijgt de samenwerking tussen de twee, die al tien jaar loopt, een nieuwe verlenging.

Belfius en Kyndryl zijn geen onbekenden voor elkaar. De samenwerking dateert al van toen Belfius nog Dexia heette en Kyndryl nog een onderdeel van IBM was. In 2013 verkocht het toenmalige Dexia haar ICT-tak DTS (Dexia Technology Services) aan IBM, gekoppeld aan een contract rond de uitbesteding van die activiteiten. Dat contract bedroeg toen 1,3 miljard euro voor een periode van zeven jaar.

Dat contract werd in 2018 nog verlengd met vijf jaar en krijgt nu een nieuwe verlenging van drie jaar. In die drie jaar wordt er zowel gekeken naar nieuwe clouddiensten, als geïnvesteerd in on premise technologieplatformen. Kyndryl zal onder meer private infrastructuur PaaS leveren, waaronder mainframe en gedistribueerde servers.

Ook het datacenter, het LAN-netwerk en de IT-beveiliging zitten in het contract met Kyndryl. Het bedrijf wordt ook verantwoordelijk voor de modernisering en innovatie op de technologieplatformen van Belfius, met onder meer een modernere digitale werkplek voor de werknemers van de bank- en verzekeraar.

‘We zijn erg blij met deze nieuwe overeenkomst met Kyndryl, al meer dan 10 jaar onze langdurige en vertrouwde partner voor IT-infrastructuurdiensten,’ zegt Benoît Sepulchre, head of IT Infrastructure bij Belfius. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe samenwerking ons in staat zal stellen om onze reis voort te zetten om onze klanten en medewerkers de beste digitale en technologische diensten te bieden en om een van de toonaangevende digitale bankverzekeringsmaatschappijen in België te blijven.’