Binnenkort (bijna) geen smartphones meer in Belgische scholen

Vanaf volgend schooljaar geldt ook in het Franstalig onderwijs een verbod op het recreatief gebruik van ‘gsm’s en andere apparaten die met het internet verbonden zijn’.

Het parlement van de Franse gemeenschap heeft daarvoor woensdag een decreet goedgekeurd. De tekst zal gelden van de kleuterschool tot het einde van het secundair, en dat in alle scholen. Het zijn wel de schooldirecties die het verbod op punt moeten stellen en in het schoolreglement moeten inschrijven. Zo zal het pedagogisch gebruik van smartphones nog steeds toegelaten zijn. Daarnaast zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor leerlingen met een handicap of een gezondheidsprobleem die een beroep moeten kunnen doen op een geconnecteerd apparaat.

Het ontwerpdecreet kreeg groen licht van meerderheidspartijen MR en Les Engagés, maar ook van oppositiepartijen PS en Ecolo. De groene fractieleidster Bénédicte Linard onthield zich wel, net als PVDA. Al in augustus vorig jaar beslisten 373 scholen van het netwerk Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) om het gebruik van smartphones te verbieden. Toen klonk het nog dat aan Vlaamse kant geen sprake was van zulke plannen.

Vlaanderen heeft al akkoord over verbod

Maar samen met de nieuwe Vlaamse regering kwam er toch een akkoord uit de bus over een smartphoneverbod. Ook In Vlaanderen komt er dus vanaf volgend schooljaar een absoluut smartphoneverbod in het basisonderwijs en in de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs. In de derde graad zal de smartphone wel nog toegelaten zijn tijdens de speeltijd, als dat mag van de school tenminste.

Onderwijsminister Demir (N-VA) nam de maatregel met onder meer het mentaal welzijn van jongeren in het achterhoofd. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die al langer pleit voor een gelijkaardig verbod, reageerde toen tevreden, net als CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Groot verschil met enkele jaren geleden, toen toenmalig Minister Van Onderwijs en partijgenoot Hilde Crevits zich verzette tegen een algemeen smartphoneverbod.

En zo lijkt het er op dat binnenkort nog nauwelijks smartphones op Belgische scholen te vinden zullen zijn. Uit de jongste Digimeter bleek pas nog dat jongeren vinden dat ze te veel tijd aan hun smartphone besteden. Waar 41% van de Vlamingen van zichzelf vinden dat ze te veel tijd op hun smartphone besteden, is dat bij de 18-24- jarigen 68%. Nog eens 26% van de Vlamingen zegt verslaafd te zijn een hun smartphone. Bij jongeren is dat 49%. ‘Je merkt ook dat veel jongeren voor het smartphoneverbod in de klas zijn, dat in september ingaat. Ze willen wel minder afhankelijk worden van dat toestel, maar denken niet dat het zonder hulp van buitenaf zal lukken’, zei Lieven De Marez, die aan het hoofd van het onderzoek stond, deze week nog aan Data News.