Belgische Partijen gaven zes miljoen euro uit op Facebook en Instagram

In 2023 werd er in totaal iets meer dan zes miljoen euro uitgegeven aan reclame bij Meta. Vlaams Belang en N-VA hebben ‘samen een meerderheid’ in dat bedrag.

De cijfers zijn afkomstig van Adlens, dat al enkele jaren de uitgaven analyseert. Het doet dat door zelf de bedragen te verzamelen uit de advertentiebibliotheek van Meta. Dat levert voor het afgelopen jaar een som op van 6.013.327 euro.

Vlaams Belang gaf afgelopen jaar 1.688.244 uit op Facebook en Instagram. Daarmee is de extreemrechtse partij nipt de grootste politieke klant van het bedrijf van Mark Zuckerberg. N-VA volgt op de voet met 1.680.074 euro. Voor N-VA is dat een daling van twee procent, voor het VB een stijging van 44 procent.

Het verschil met de overige partijen is groot. Op de derde plaats staat PVDA met 637.752 euro, eveneens een stijging van 43 procent. Ook Vooruit gaf met 418.640 euro 46 procent meer uit dan in 2022. Open VLD en CD&V zitten iets boven de 350.000 euro, al is dat voor CD&V meer dan een verdubbeling op een jaar tijd. Groen geeft met 249.000 euro 16 procent minder uit dan een jaar geleden.

Wallonië

Wat meteen opvalt in het overzicht is dat de Waalse partijen een pak minder geld uitgeven. Hier zien we opnieuw PVDA, hetzij onder haar Franstalige naam PTB, opduiken. De partij gaf 179.682 euro uit bij Meta. Daarmee zijn de communisten aan Franstalige zijde de grootste politieke klant van het Amerikaanse beursgenoteerde Meta, en dat is zelfs een daling van 28 procent op jaarbasis.

Zowel Les Engagés als MR gaven elk 143.000 euro uit. Ecolo hield het op 66.000 euro, een stijging van 38 procent.

Een opvallende kronkel: in Vlaanderen zijn de grootste partijen ook de grootste adverteerders. In Wallonië is het bijna omgekeerd: de PS gaf vorig jaar ‘slechts’ 49.077 euro uit bij Meta, maar dat is wel een toename van 163 procent. Ook DéFi houdt het met 23.000 euro relatief bescheiden, maar ook dat is bijna een verdrievoudiging (+278 procent).

Adlens merkt op dat het niet zozeer om vaste maandelijkse bedragen gaat bij de grootste spendeerders. Zo gaf Vlaams Belang in mei 2023 nog 291.646 euro uit, maar in augustus ‘slechts’ 64.262 euro. Het becijfert ook dat de campagne ‘Wij luisteren naar u’, op twee maanden tijd 160.000 euro kostte. Dat is ironisch genoeg geld dat werd uitgegeven om mensen naar Vlaams Belang te laten luisteren.

Veel extremen, amper vrouwen

Adlens bekeek ook vanuit welke persoonlijke politieke pagina’s het meeste geld naar Facebook vloeide. Daar staan drie partijvoorzitters bovenaan: Tom Van Grieken (Vlaams Belang, 266.000 euro), Raoul Hedebouw (PVDA-PTB, 204.000 euro) en Bart De Wever (N-VA, 135.000 euro). Tom Vandendriesschee (VB) en Theo Francken (N-VA) hun pagina’s werden elk voor meer dan 90.000 euro gesponsord.

De rest van de top 15 is vooral Vlaams en mannelijk. Alleen Vooruit-interim voorzitter Melissa Depraetere (54.000 euro, goed voor een twaalfde plaats) en Zuhal Demir (N-VA, 46.000 euro, goed voor een 15e plaats) duiken in die rangschikking op.

George Louis-Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen, is de enige Waalse politicus in die lijst met 53.000 euro (14e plaats), hij komt daarbij net boven premier Alexander De Croo (14e plaats met 50.000 euro).