Nokia levert 70 drones-in-a-box aan Citymesh-netwerk voor Belgische hulpdiensten

Citymesh gaat voor het SENSE-dronesnetwerk in zee met Nokia. De 70 drones worden ingezet over het hele Belgische grondgebied.

Telecomspeler Citymesh werkt al even aan een netwerk van 70 drones om Belgische hulpdiensten te ondersteunen. Na proefprojecten in Kortrijk (Fluvia-brandweerzone), Brussels Airport, Port of Antwerp-Bruges en de stad Genk en met ondersteuning van de FOD Economie maakt Citymesh nu verder werk van een nationale roll-out van het SENSE-netwerk. SENSE was trouwens de grote slokop in de verdeling van de overheidssteun voor 21 pilootprojecten rond 5G. Net geen 3,7 miljoen van de 20 miljoen euro gaat naar SENSE.

Er was al bekend dat het project zo’n 70 drones zal omvatten, en nu kennen we ook de leverancier. Nokia gaat hun 5G-geconnecteerde drones platform leveren, inclusief 70 zogeheten drone-in-a-box (DiaB) toestellen. Dit zou voldoende zijn om heel België te voorzien van een geautomatiseerd 5G-dronenetwerk dat in noodsituaties ingezet kan worden om informatie te leveren en hulpdiensten bij rampen bij te staan om sneller en efficiënter hulp te bieden. De 70 drones worden verspreid over 35 hulpverleningszones en moeten vooral meerwaarde opleveren in de cruciale eerste 15 minuten na de eerste noodoproep. Eerstehulpverleners kunnen zo volledig op de hoogte zijn van de crisissituatie en betere keuzes maken zelfs nog voor ze ter plaatse zijn.

‘Levensreddende technologie’

De Belgische hulpdiensten verwerken jaarlijks meer dan twee miljoen oproepen. Het gebeurt zeer vaak dat politie en brandweer uitgestuurd worden met onvolledige gegevens die efficiënte handelingen belemmeren. Met Nokia Drone Networks zoals de oplossing heet, kunnen piloten ook de klok rond drones bedienen vanuit de docking stations die over het hele land geplaatst worden.

De Drones-in-a-Box zijn uitgerust met high definition camera’s en thermische beeldvorming met een AI-sausje. De drones kunnen real-time luchtbeelden vastleggen en bijvoorbeeld rookpluimen detecteren en parameters van een brand in kaart brengen. Maar ook het aantal mensen op een locatie kunnen geteld en doorgegeven worden aan de controlecentra, nog voor de hulpteams al vertrokken zijn.

Voor Hans Similon, General Manager van Citymesh Safety Drone, is SENSE een voorbeeld van hoe technologie levens kan redden. ‘Nokia is voor ons een partner voor betrouwbare draadloze connectiviteit. Hun uitstekende kant-en-klare drone-in-a-box oplossing kunnen we ook aanpassen aan onze specifieke behoeften’, voegt hij daar nog aan toe. Nokia en Citymesh zijn niet aan hun proefstuk toe. Samen staan ze onder meer ook in voor het private 5G-netwerk in de haven van Zeebrugge.