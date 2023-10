Staatssecretaris Michel vraagt ‘stralingsupdate’ iPhone 12 in heel Europa

Staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) wil dat Apple de update van de iPhone 12 die het in Frankrijk doorvoerde, naar heel Europa uitbreidt.

Die update kwam er nadat de Franse telecomwaakhond een te hoge elektromagnetische straling door de toestellen had vastgesteld. Volgens de staatssecretaris bevestigt het BIPT in ons land nu de Franse resultaten.

De iPhone 12 werd vorige maand in Frankrijk uit de rekken gehaald, omdat de smartphone van Apple te veel elektromagnetische straling uitzendt. Die straling kan door het lichaam worden opgenomen, in hogere mate dan in Europa is toegestaan. Daarop liet Apple weten dat het een update zou doorvoeren.

In ons land vroeg staatssecretaris Michel aan telecomwaakhond BIPT het potentiële gevaar van de iPhone 12 te analyseren. Nadien zei hij dat het niet nodig was het toestel in België van de markt te halen. Intussen is de analyse van het BIPT klaar en dat bevestigt volgens Michel de methodologie van de Franse collega’s. ‘Er is dus geen reden om het resultaat van de tests in Frankrijk in vraag te stellen’, luidt het.