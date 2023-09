Frans verbod op iPhone 12 om hoge straling, ook onderzoek in België

De verkoop van Apples iPhone 12 is in Frankrijk niet langer toegestaan omdat de telefoontoestellen te veel elektromagnetische straling uitzenden. In België vraagt staatssecretaris Michel een onderzoek.

Het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties ANFR meldt dat uit tests blijkt dat de absorptie van die straling door het lichaam is vastgesteld op 5,74 watt per kilogram. De Europese norm ligt echter op 4,0 watt per kilogram lichaamsgewicht. ‘Wat betreft telefoons die al verkocht zijn, moet Apple zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen om de betreffende telefoons aan de norm te laten voldoen’, stelt de toezichthouder in een verklaring op zijn website. ‘Anders moet Apple ze terugroepen.’

Apple zelf zegt tegen persbureau AFP dat het de resultaten betwist. Volgens het Amerikaanse techconcern hebben meerdere onafhankelijke analyses aangetoond dat de iPhones wel degelijk aan de normen voldeden. Toch geeft Apple gehoor aan de oproep van de toezichthouder. Medewerkers van ANFR gaan vanaf woensdag controleren of de iPhone 12 inderdaad verdwenen is uit Franse winkels.

Ook in België

De Belgische staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel heeft telecomwaakhond BIPT gevraagd het mogelijke gevaar van de iPhone 12 te onderzoeken. De opdracht van de staatssecretaris gaat zelfs ruimer dan enkel de iPhone 12. Hij wil dat het BIPT alle apparaten van Apple tegen het licht houdt en nadien ook toestellen van de andere merken, dat er een analyse komt van de elektromagnetische straling ten opzichte van de Europese regels en dat het BIPT corrigerende maatregelen voorstelt. ‘Het spreekt voor zich dat ik zal vragen efficiënt op te treden indien de analyse op een eventueel gevaar voor onze gezondheid wijst’, benadrukt Michel. ‘Als staatssecretaris voor Digitalisering is het mijn plicht te reageren en me ervan te vergewissen dat iedereen veilig is en beschermd tegen elk potentieel gevaar.’

De iPhone 12 kwam in 2020 uit, ondertussen drie jaar geleden. Het toestel is nog steeds te koop maar Apple brengt elk jaar een nieuwe versie van zijn toestellen uit, waardoor nummer 12 al redelijk ‘verouderd’ is. Deze week stelde Apple bijvoorbeeld nog de iPhone 15 voor.