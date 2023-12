Sabam werpt zich op om rechten van auteurs voor AI-gebruik te vrijwaren

Sabam, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, oefent het voorbehoud uit voor tekst- en datamining van haar repertoire door AI-tools. Dat maakt de organisatie woensdag bekend. Met die beslissing wil Sabam, net als auteursverenigingen over heel Europa, het recht op een eerlijke vergoeding voor haar auteurs vrijwaren, luidt het.

‘AI-toepassingen nemen steeds meer vormen aan en duiken op in verschillende domeinen. Om hun output te genereren, trainen ChatGPT, DALL-E, Runway en andere AI-tools hun systemen op basis van bestaande data en gegevens. Daarbij gebruiken ze ook massaal auteursrechtelijk beschermde werken: tekst, muziek, beelden, audiovisuele werken et cetera. En dat zonder medeweten van de rechthebbenden of enige vorm van vergoeding’, aldus Sabam.

Voorafgaand toestemming vragen

AI-toepassingen die het Sabam-repertoire willen gebruiken om hun systemen te trainen of data-mining uit te voeren, moeten voortaan voorafgaand toestemming vragen, onderhandelen over de voorwaarden van het gebruik, en een passende vergoeding waarborgen aan de auteurs, componisten en muziekuitgevers van de werken die ze gebruiken.

Sabam wijst erop dat Europese beleidsmakers op 11 december een politiek akkoord bereikt hebben over een wetgevend kader om AI te regelen. ‘Dat moet meer transparantie bieden wanneer AI-tools hun systemen trainen met behulp van creatieve werken. De concrete formulering van het akkoord en de daarin voorziene transparantieverplichtingen zal de komende maanden verder invulling moeten krijgen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap’, stelt Sabam.