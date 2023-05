Verplichte schadevergoeding bij langdurige telecomstoring

Telecomoperatoren moeten automatisch een schadevergoeding betalen indien klanten met een langdurige onderbreking te maken krijgen. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) hebben daarover een wetsontwerp klaargestoomd.

Concreet stellen ze voor dat gedupeerde klanten een compensatie krijgen voor elke dag dat ze met een onderbreking kampen, met een minimum van één euro. Die automatische compensatie moet zorgen voor duidelijkheid bij de klanten.

‘Hopen op een geste’

Vandaag kunnen die in geval van storingen bij hun operator aankloppen en krijgen ze in het beste geval een tegemoetkoming, maar daar is wettelijk niets rond geregeld. ‘Als consument moet je bij langdurige storingen dus gewoon hopen op een commerciële geste. Dat kan gewoon niet’, vindt Bertrand.

De Sutter wijst erop dat heel wat telecomklanten daar vandaag niet tevreden mee zijn. ‘Je ziet dat aan de klachten die de Ombudsdienst voor Telecommunicatie krijgt over defecten of storingen. Vorig jaar waren dat er 1.685. Dat is een ruimschootse onderschatting ,want dit zijn alleen de mensen die de weg kennen naar de dienst.’

Het is volgens haar niet meer dan logisch dat klanten die lang niet meer kunnen bellen, tv-kijken of kunnen surfen meteen een compensatie krijgen, ‘maar vooral dat de storing direct wordt weggewerkt. Mensen betalen elke maand genoeg. We verwachten een uitstekende service van al onze operatoren.’

Frustrerend

N-VA-Kamerleden Anneleen Van Bossuyt en Michael Freilich merken op dat ze al eerder een wetsvoorstel op tafel legden om consumenten financieel te compenseren bij aanhoudende storingen. ‘Wie betaalt voor een dienst, moet ook van die dienst kunnen genieten. Het is frustrerend dat er zich eerst problemen moeten voordoen alvorens de regering actie onderneemt. Onze tekst ligt klaar en kan volgende week behandeld worden’, stellen ze.

Lees ook: Code rood bij Telenet door aanslepende softwareproblemen

Bij Vooruit spreekt Kamerlid Melissa Depraetere over ‘een stap vooruit’. ‘Storingen gebeuren beter niet, maar zijn soms onvermijdelijk. Het belangrijkste is wat daarna volgt. Een redelijke compensatie voor klanten is daarbij cruciaal’, zegt ze. Depraetere verwijst naar de aanhoudende IT-problemen bij Telenet, dat desondanks zijn prijzen wil verhogen. ‘In ons land liggen telecomprijzen een pak hoger dan in andere Europese landen. Het is wrang dat telecombedrijven daar nog een lap bovenop doen, ook al blijven de problemen maar aanhouden. Het minste wat grote telecomspelers kunnen doen is hun klanten compenseren bij langdurige storingen.’