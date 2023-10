AWS belooft een soevereine cloudregio voor Europa

Amazon kondigt een specifieke cloud voor Europa aan, onder de naam AWS European Sovereign Cloud. Bedoeling is dat overheden en andere sectoren met strikte regels over databeheer daar hun gegevens kunnen opslaan, zonder allerlei gdpr-regels te overtreden.

Sinds de invoer van Europese dataregels die onder meer voorschrijven dat gevoelige persoonsgegevens de regio niet mogen verlaten, belooft Amazon al dat het data lokaal kan opslaan en beheren, maar daar kwam nooit een concreet product van.

Tot nu dus. In de praktijk kunnen gebruikers van het soeverein domein al hun metadata binnen de EU houden (naast de eigenlijke data). De soevereine cloud is volledig afgesneden van andere AWS-regio’s en AWS-medewerkers buiten de EU zullen ook geen controle krijgen over de Sovereign Cloud. Die komt alleen toe aan EU-burgers, die ook nog eens in de regio zijn.

De Sovereign Cloud zou alvast starten in Duitsland, maar wordt ook beschikbaar voor klanten uit de rest van Europa en daarbuiten (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk). Wanneer die soevereine cloud er effectief komt, is momenteel echter nog niet duidelijk.

Laatkomertje

AWS is de vierde van de grote cloudgiganten die werkt aan datagrenzen voor de cloud in Europa. Microsoft kondigde eerder al een Microsoft Cloud for Sovereignty aan en ook Oracle heeft een soevereine cloudomgeving voor Europa. Eerder bracht Google ook al een soeverein domein uit samen met Deutsche Telekom. In ons land werkt Proximus zelfs aan een Google Cloud product in een lokaal datacenter.

De groeiende geopolitieke onzekerheid, en de steeds strengere regelgeving in bijvoorbeeld Europa over wat er met data mag gebeuren, lijkt bedrijven wat terughoudend te maken om al hun data in de cloud te zetten. Vooral in het geval van overheden, en bijvoorbeeld bedrijven die gezondheids- en financiële gegevens verwerken, zijn heir erg gevoelig voor. Een soeverein domein moet hen alvast op dat vlak overhalen.