Clouddiensten voor bedrijven worden 1,27 triljoen euro waard

Binnen vier jaar zal de totale markt voor clouddiensten voor bedrijven zo’n 1,4 triljoen dollar (1,27 triljoen euro) waard zijn, zegt marktanalysebureau GlobalData. Een drijvende kracht is de recente trend van bedrijven om hun ICT-systemen te moderniseren en processen te automatiseren met AI.

Bedrijven maken wereldwijd meer budget vrij voor hun informaticasystemen, zo leerde GlobalData van meer dan 2.400 beslissingsbevoegden die het Londense marktanalysebureau ondervroeg. Meer dan tachtig procent van hen gaf een stijging in het ICT-budget ten opzichte van vorig jaar aan. Wanneer het specifiek over clouddiensten ging, had 76 procent het over een toename. Dat doet GlobalData landen op een flinke groei voor enterprise cloud services, naar 1,4 triljoen dollar (1,27 triljoen euro) tegen 2027.

Duidelijke voordelen

Met de explosie van clouddiensten en de komst van AI zijn bedrijven en masse hun ICT-systemen met enige haast aan het moderniseren. Dat heeft, zegt GlobalData, te maken met het feit dat de voordelen van een migratie naar de cloud – schaalbaarheid, wendbaarheid, veerkracht, en ‘DevOps’-softwareontwikkeling op het eigen systeem – nauwelijks nog hoeven te worden uitgelegd. Maar er is ook de versnelling die 5G met zich meebrengt, en ook het Internet of Things (IoT) blijft groeien binnen bedrijven. En dan, natuurlijk, is er AI, dat de mogelijkheid levert om sneller inzichten uit eigen data te halen. Hoe schaalbaarder de infrastructuur waarin die gegevens opgeslagen staan, hoe beter de capaciteit om daar algoritmes op los te laten.

Grootste groei bij kleinere bedrijven

Volgens research director Charlotte Dunlap zit de groei vooral in public cloud services, clouddiensten die van buiten de organisatie beschikbaar zijn voor medewerkers. Zo’n Software as a Service (SaaS)-, Platform as a Service (PaaS)- en Infrastructure as a Service (IaaS)-services zijn goed voor zo’n 60 procent van de markt.

De grootste uitgaven in clouddiensten worden verwacht van grote bedrijven (meer dan 1.000 medewerkers), maar bij de segmenten daaronder (waaronder dus KMO’s) wordt de snelste groei verwacht.