Europese Unie haalt clouddiensten van Oracle in huis

De Europese Unie en al haar overheidsinstanties mogen de komende zes jaar diensten afnemen van Oracle’s cloudinfrastructuur.

Oracle laat weten dat haar Oracle Cloud Infrastructure (OCI) voortaan beschikbaar is voor de EU-instanties. De Europese Commissie zal OCI en bijhorende services integreren in de cloudserviceproducten die het beschikbaar stelt voor de Europese overheid.

Het contract in kwestie is geen raamcontract, maar wel een rechtstreeks contract voor de gezamenlijke aanbestedingen van de Europese instellingen. Europa gebruikt verschillende cloudleveranciers en daar hoort voortaan ook Oracle bij. Het maakt het in praktijk makkelijker voor Europese instellingen om diensten van Oracle af te nemen.

Het contract in kwestie loopt zes jaar en omvat meer dan honderd services van OCI.

Voor de zomer pakte Oracle nog uit met haar Europese soevereine cloudomgeving. Die opzet maakt dat alle diensten van OCI volledig in lijn zijn met de GDPR omdat ze in praktijk gedeconnecteerd zijn van het publieke cloudaanbod. en in principe privacyveiliger is.