Low-code platform Mendix voegt AI en machine learning toe

Low-codemaker Mendix bouwt nieuwe AI- en machine learning-mogelijkheden in zijn Mendix 10-platform in. Het gaat onder meer om contextbewuste AI-ontwikkeltools.

In Mendix 10 komt onder meer een ‘Machine Learning Kit’. Daarmee kunnen organisaties AI-use-cases integreren met low-code applicaties. Daarnaast breidt het platform de scope en functionaliteit van applicatie-ontwikkeling met AI uit.

De Machine Learning (ML) Kit moet ontwikkelaars helpen bij het bouwen van oplossingen met aangepaste AI-modellen in applicaties. Die omvatten vooraf getrainde modellen die zijn gebouwd met PyTorch, Caffee2, Cognitive Toolkit en andere veelgebruikte AI-frameworks die de Open Neural Network Exchange (ONNX)-standaard hebben overgenomen. Het ML-model draait daarbij in dezelfde container als de applicatie, wat moet zorgen voor een lagere latency ten opzichte van API-gebaseerde integratie.

Assistentie

Daarnaast zet het programma ook in op verbeteringen voor ontwikkelaars met de nieuwe Mendix Assist Best Practice-bot. Deze biedt een virtuele AI-gebaseerde ‘co-developer’ die in realtime applicaties inspecteert en best practices voor software-ontwikkeling met Mendix toevoegt. De Data Validation-bot helpt ontwikkelaars op een geautomatiseerde manier validatielogica te bouwen met vooraf ontwikkelde uitdrukkingen.

Mendix meldt dat de nieuwe bots ook relevant zijn voor ervaren ontwikkelaars. Zij moeten ervoor zorgen dat applicaties voldoen aan de best practices van software-ontwikkeling. Dit gebeurt onder meer door het identificeren van anti-patronen bij ontwikkeling, de locatie daarvan te geven en ontwikkelaars te begeleiden bij het aanpakken en oplossen ervan.

In samenwerking met Dutch IT Channel