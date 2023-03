GitHub komt met AI-assistent voor coderen

Het platform voor softwareontwikkelaars GitHub gaat het nieuwe GPT-4 AI-model van OpenAI inzetten voor zijn Copilot. Dat is een assistent die ontwikkelaars moet helpen bij het coderen.

GitHub is een platform waar mensen kunnen samenwerken aan software, met name opensourcesoftware. De Copilot-assistent bestaat al langer, en helpt ontwikkelaars door de codes die zij intypen aan te vullen met suggesties, vergelijkbaar met functies in e-mailprogramma’s die zinnen afmaken. Daar voegt het bedrijf nu ook een functie aan toe waarbij ontwikkelaars kunnen vragen hoe ze het best een bepaalde code kunnen schrijven.

Voor dat laatste hulpmiddel gebruikt GitHub de nieuwste versie van het taalmodel van OpenAI, die GPT-4 heet. Zo’n taalmodel bepaalt op basis van talloze gegevens wat logische patronen zijn bij het formuleren van antwoorden. Volgens topman Thomas Dohmke is het daarmee bijvoorbeeld mogelijk om als kind te vragen hoe je het computerspelletje Snake kunt programmeren.

OpenAI

De eerdere versie van Copilot, die sinds vorig jaar breed beschikbaar is, werkte ook al met oudere modellen van OpenAI en werd snel populair bij ontwikkelaars. Dat verhaal wordt nu dus doorgetrokken naar GPT-4. Microsoft, het moederbedrijf van GitHub, investeerde de voorbije maanden 10 miljard dollar in OpenAI en is in sneltempo AI aan het inbouwen in zijn zoekmachine Bing en kantoorsoftware zoals Word en PowerPoint.

De lancering van de chatbot ChatGPT van OpenAI, en de beeldgenerator Dall-E, kregen vorig jaar veel aandacht om hun kunnen. Ondertussen hebben concurrenten als Google en Facebook ook de ontwikkeling en uitrol van hun eigen chatbots en beeldgeneratoren versneld.