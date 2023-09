Google heeft zijn laatste domeinnaam geregistreerd

Google Domains heeft registraties voor domeinnamen afgesloten. De dienst gaat later dit jaar op de schop.

In juli kondigde Google aan dat het zou stoppen met Google Domains, de dienst voor domeinnaamregistraties van de techgigant. Alle bestaande registraties zullen worden overgenomen door SquareSpace. Die transitie lijkt ondertussen in volle gang. Techsite 9to5Google merkt op dat je niet langer een domein via Google Domains kunt aankopen. Een en ander betekent dat de sluiting van de dienst er snel zit aan te komen.

Google Domains bestaat een achttal jaar en spendeerde zeven daarvan als ‘Beta’. De dienst liet klanten toe een domeinnaam vast te leggen, en koppelde daar ook hosting, e-mail en andere diensten aan. Ze zou ongeveer tien miljoen domeinnamen beheren.

Google is notoir voor zijn het opstarten van heel veel diensten, die na een paar jaar dan weer gesloten worden, het zogeheten ‘Google Kerkhof’. Google Domains is daarin een opvallender toevoeging, omdat ze betalend was. Ze leek bovendien vrij goed te passen bij andere diensten van Google, zoals Workspace of Cloud. Volgens de techgigant gaat de dienst nu echter op de schop om ‘de focus van het bedrijf aan te scherpen’.