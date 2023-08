Google komt met AI-assistent voor zowat al zijn clouddiensten

De techgigant lanceert op zijn jaarlijkse cloudconferentie onder meer Duet AI, een slimme assistent voor zijn Workspace kantoorsoftware die onder meer spreadsheets en presentaties voor je kan samenstellen. De assistent kost 30 dollar per gebruiker per maand.

Duet AI wordt vandaag uitgerold in de verschillende Workspace apps, waaronder Gmail, Drive, Slides en Docs, maar ook in een nieuwe versie van Chat. De bestaande Duet AI die al in Meet zat, wordt dan weer uitgebreid. ‘Hij werkt als een vergader-assistent die notities maakt en je bijvoorbeeld een samenvatting geeft van wat er al gezegd werd, wanneer je later toekomt,’ zegt Kristina Behr, VP Product Management bij Workspace in een call met journalisten. De nieuwe assistent kan ook presentaties voor je schrijven, gebaseerd op je slides, of automatisch voor je vertalen als een van de presentatoren een andere taal spreekt.

Digitale assistent

Het is duidelijk dat Google met AI de richting op wil van een digitale assistent voor zijn kantoorsuite. Het is een doel waar concurrent Microsoft al sinds zijn Clippy-dagen mee bezig is, maar dat de laatste maanden in een stroomversnelling is terechtgekomen met de opkomst van ChatGPT. Duet AI krijgt dus ook beheerfuncties en creatieve taken. Het kan automatisch een antwoord op mails genereren, je grammatica nakijken, samenvattingen van conversaties of documenten maken, of iets in je Drive gaan zoeken voor jou.

Duet AI voor Workspace zal 30 dollar kosten, per maand en per gebruiker, althans voor grote bedrijven. Dat is zeker niet goedkoop, en de prijs is gelijkaardig aan die van Microsofts Copilot assistent. Met dat geld krijgen betalende klanten wel de garantie dat hun data netjes op de eigen servers blijft en niet gebruikt wordt om meer AI te trainen, aldus nog Behr: ‘Duet AI gaat geen conversaties of andere data delen buiten de organisatie.’

Google lanceert Duet AI voor Workspace op zijn jaarlijkse Google Cloud Next evenement in San Francisco. En moest het nog niet duidelijk zijn, het bedrijf zet daarbij massaal in op AI. Naast de lancering van Duet AI voor Workspace komt er in de toekomst bijvoorbeeld ook een Duet AI voor de analytics van je Google Cloud. Die assistent voor ontwikkelaars wordt specifiek op de eigen data van een bedrijf in Google Cloud getraind en kan daarna meer code genereren of bestaande code uitleggen, met de nodige links naar de originele bronnen.

Vertex AI en Security Cloud

Daarnaast krijgt ook Vertex AI, het machinelearningplatform van Google Cloud, een upgrade. Het platform laat klanten toe om machinelearningmodellen te trainen en uit te rollen, en is dus momenteel een van de sterk groeiende poten van het bedrijf. Met een nieuwe update krijgt het digitale watermerken en worden bestaande modellen om code te genereren zoals Codey en PaLM 2 stevig uitgebreid. Vertex AI biedt ondertussen ook ondersteuning aan modellen van derden, zoals Meta’s Llama 2.

AI zal in de toekomst ook zijn weg vinden naar de security-oplossing van Google, dat nog niet heel lang geleden securitybedrijf Mandiant overnam. Diens diensten worden verder geïntegreerd en het betekent onder meer dat Google zijn klanten Security-as-a-Service kan aanbieden op meerdere platformen, inclusief in clouds van derden, aldus Sunil Potti, VP Cloud Security.

Maar ze krijgen dus ook een digitale assistent. ‘Als generatieve AI code kan genereren, waarom dan geen security policies?’, zegt Potti, die er aan toevoegt dat hij hoopt dat systemen op den duur zichzelf gaan beveiligen. In de praktijk, en op de kortere termijn, krijgt Mandiant Thread Intelligence alvast een hulpje dat het klanten makkelijker moet maken om de verschillende threat alerts die binnenkomen te onderscheiden, en uit te vissen welke bedreiging belangrijk is, ook als ze zelf geen security-expert zijn.

Tot slot is er nog de hardware. De Google Cloud A3 Supercomputer komt er in samenwerking met Nvidia en is ook gebaseerd op diens H100 AI-chip, die onder meer het trainen van machine learning algoritmes moet versnellen.