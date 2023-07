Microsoft stopt betalende AI-assistent in kantoorsoftware

De techgigant heeft een prijszetting voor de zogeheten Copilot, maar voor 30 dollar per gebruiker, per maand heeft die veel te bewijzen.

Microsoft gaat de Copilot, een door AI-ondersteunde assistentfunctie, later breed uitrollen in zijn Microsoft 365 kantoorsoftware. Het bedrijf heeft ondertussen al wel een prijszetting bekendgemaakt. De Copilot zal 30 dollar per gebruiker, per maand, kosten voor zakelijke klanten. Dat is veel, wetende dat een van de duurdere abonnementen op Microsoft 365 E3, met de kantoorsuite, Teams, OneDrive en andere functies, op zich 36 euro per maand per gebruiker kost. Het bedrijf lijkt er dus van uit te gaan Copilot een stevige boost in productiviteit moet geven, om de meerkost waard te zijn.

De Copilot belooft onder meer samenvattingen te maken, paragrafen te herschrijven en, in een herinnering aan Clippy van weleer, je uitleg te geven over de verschillende Word-functies.

Teams

Een datum voor de brede uitrol van de functie is nog niet bekend, maar ze is al wel enige tijd in test. In een volgende stap wil Microsoft de functie ook introduceren in Microsoft Teams, de samenwerkingssoftware van het bedrijf. Die AI moet onder meer samenvattingen maken van vergaderingen en telefoongesprekken er belangrijke notities zoals datums en namen uit halen.

Microsoft kondigde op zijn ontwikkelaarsconferentie in mei al aan dat het meer kunstmatige intelligentie in zijn producten wil verwerken. Het bedrijf zet volop in op de functies, na een stevige investering in OpenAI, de maker van ChatGPT. In de sector van kantoorsuites krijgt het binnenkort wel concurrentie van onder meer Google, dat ook ondersteuning met AI heeft aangekondigd voor zijn Workspace suite.