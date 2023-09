Apple blijft tot voorbij 2040 Arm-chips gebruiken

Voor de ontwikkeling van nieuwe chips in zijn iPhones, Mac-computers en andere toestellen heeft Apple een nieuwe deal gesloten met de Britse chipmaker Arm. De deal gaat tot voorbij 2040, loste Arm in documenten ter inleiding van zijn aanstaande nieuwe beursgang. Het is een belangrijk signaal in de aanloop naar die IPO.

‘We zijn een nieuwe langetermijnovereenkomst met Apple aangegaan die verder reikt dan 2040, waarmee we onze langdurige samenwerking met Apple en de toegang van Apple tot de Arm-architectuur voortzetten’: dat zijn alle details die Arm prijsgaf in een regulatoir document gericht op zijn nakende beursgang. Vooral die ‘voorbij’ is hier belangrijk: het geeft aan dat Apple nog voor zeer lange tijd van plan is om het ontwerp van de processoren in zijn iPhones, Mac-computers, iPad-tablets, Apple Watches en Vision Pro-brillen over te laten aan de Britse specialist.

Grote IPO-interesse

Verder gaf Arm aan dat een aantal belangrijke technologiebedrijven op de wereld, zoals AMD, Apple, Google, Intel, Nvidia en Samsung, een ‘interesse hebben aangegeven’ om een totaal van 735 miljoen dollar (686 miljoen euro) in Arm-aandelen in te kopen wanneer het Britse bedrijf opnieuw een notering op de Nasdaq-beurs krijgt.

De Japanse investeringsgroep Softbank nam Arm over in 2016, maar wil zijn dochterbedrijf – na een in 2020 mislukte verkoop aan Nvidia – nu weer naar de beurs brengen. Bij die aanstaande Initial Public Offering (IPO) mikt Softbank op een aandeelwaarde van 47 tot 51 dollar, wat de totale waardering van Arm op 50 tot 54 miljard dollar zou brengen. De beursgang zelf zou in totaal 5 tot 5,4 miljard dollar moeten opleveren.

Verwachtingen bijgesteld

Softbank heeft daarmee zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. Met een lepe interne verkoop van een kwart van de aandelen in Arm, die van Softbanks met Saoedisch geld opgerichte Vision Fund-afdeling terug naar de moedergroep gingen, probeerde de investeringsholding de waardering van Arm op te pompen tot 64 miljard dollar (58 miljard euro), twee keer de 32 miljard dollar (29 miljard euro) die SoftBank zeven jaar geleden neertelde voor Arm. Maar de uiteindelijk beoogde waarde ligt dichter bij de waardering die de meeste beursanalisten plausibel vonden.

Belangrijk signaal

Arm is eigenaar van de intellectuele eigendom achter de computerarchitectuur in de meeste smartphones op de wereld, maar het langetermijnsengagement van Apple geeft daarbinnen een belangrijk signaal. De twee bedrijven hebben namelijk een lange geschiedenis: Apple zat in 1990 mee in de joint venture die Arm toen was, samen met onder meer voormalig computermaker Acorn. Apples geflopte Newton-zakcomputer was toen ook een van de eerste toestellen die op de batterijbesparende Arm-architectuur werkten.