Chipbedrijf Arm zorgt voor grootste beursgang in bijna twee jaar

De Britse chipspecialist Arm maakt vanavond om 18 uur Belgische tijd zijn debuut op de Nasdaq-beurs in New York. De beursgang waardeert het bedrijf op 54,4 miljard dollar (ruim 50 miljard euro), zo berekende het financiële nieuwsagentschap Bloomberg.

De beursgang van Arm is de grootste dergelijke operatie sinds november 2021, toen de fabrikant van elektrische voertuigen Rivian naar Wall Street trok met een waardering van 77 miljard dollar. De aandelen van Arm, waarvan de technologie in bijna alle smartphones zit, zullen in de beursindex Nasdaq starten met een waarde van 51 dollar per aandeel. Dat is de bovenkant van de prijsvork van 47 tot 51 dollar per aandeel die het bedrijf initieel had vooropgesteld, een teken dat er aanzienlijke interesse was in de aandelen.

De beursgang is een initiatief van de Japanse investeringsmaatschappij SoftBank Group, de eigenaar van Arm, die ongeveer 10 procent van het technologiebedrijf uit Cambridge naar de beurs brengt. Die operatie zal SoftBank minstens 4,87 miljard dollar opleveren. Dat verzacht de pijn een beetje voor Masayoshi Son, de oprichter en topman van SoftBank. Hij verloor de voorbije jaren miljarden op investeringen, zoals in kantoorverhuurder WeWork en in de Chinese onlinewinkel Alibaba.

De beursgang van Arm geldt als een belangrijke test voor de markt van de IPO’s (initial public offering of beursgang). Die ligt al anderhalf jaar nagenoeg stil, onder meer door het striktere monetair beleid van de centrale banken en strengere kredietvoorwaarden. In 2022 lag het aantal beursgangen op het laagste niveau sinds 1990. Maar op de beurs van New York maken verschillende bedrijven zich klaar om het voorbeeld van Arm te volgen, zoals boodschappenbezorger Instacart en onlinemarketingbedrijf Klaviyo. En sandalenfabrikant Birkenstock kondigde dinsdag nog beursplannen aan.