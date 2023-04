Intel stopt na een jaar alweer met cryptochips

De chipmaker heeft het einde aangekondigd van de Blockscale-producten. Die chips moesten gebruikers helpen bij, onder meer, het delven naar cryptomunten.

De Blockscale 1000-serie werd zo’n jaar geleden gelanceerd. De chips zijn gespecialiseerd in het snel verwerken van de berekeningen die nodig zijn voor ‘proof-of-work’-applicaties op de blockchain. Het belangrijkste nut daarvan is cryptomining, het delven van digitale munten zoals Bitcoin of Ethereum.

Aan die serie komt nu een einde, meldt de techsite Tom’s Hardware. Ondersteuning voor bestaande Blockscale-klanten blijft wel bestaan, en je zal nog tot oktober van dit jaar de chips kunnen bestellen. Daarna worden ze niet meer bijgemaakt. Intel heeft geen opvolger aangekondigd voor Blockscale 1000, en de meeste pagina’s rond de producten zijn ondertussen verwijderd.

De cryptochips van Intel werden geïntroduceerd op een ongelukkig moment. Enkele weken na de lancering zouden de belangrijkste munten zoals Bitcoin een groot deel van hun waarde verliezen in een beurscrash die maanden duurde (die waarde is ondertussen terug op peil). In september vorig jaar stapte Ethereum, zowat de tweede grootste blockchain, bovendien over op een proof-of-stake methode voor het verwerken van zijn transacties. Voor die methode is veel minder computerkracht nodig, en zijn gespecialiseerde chips dus minder aantrekkelijk.