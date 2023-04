‘Microsoft bouwt eigen AI-chip’

Microsoft zou werken aan een chip die onder meer gebruikt kan worden voor het het trainen van taalmodellen.

Dat meldt techsite The Information. Door zelf AI-chips te ontwikkelen zou Microsoft zijn afhankelijkheid van chips van derde partijen willen afbouwen. De chips van Microsoft moeten beter presteren dan de chips die het bedrijf momenteel koopt bij externe leveranciers. Ook wil het zo kosten kunnen besparen.

Vanaf volgend jaar beschikbaar

De bronnen van The Information melden dat de chips al vanaf volgend jaar breed beschikbaar moet zijn. Het is onduidelijk of Microsoft de chip alleen intern wil gebruiken, of ook aan klanten wil aanbieden.

Microsoft is lang niet de enige techgigant die, in het licht van de hype naar llm’s of large language models zoals ChatGPT, hun eigen AI-chips willen bouwen. Gespecialiseerde chipbouwers zoals Nvidia bieden die al langer aan, maar onder meer Amazon en Google willen ze liever intern gaan ontwikkelen.

In samenwerking met Dutch IT Channel