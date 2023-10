‘Omstreden chip Huawei-telefoon gemaakt met een ASML-machine’

Het Chinese Semiconductor Manufacturing International gebruikte een chipmachine van het Nederlandse ASML om de controversiële chip te maken die in recente smartphone van Huawei zitten. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Vorige maand begon de Amerikaanse overheid een onderzoek naar de geavanceerde, in China gemaakte chip die wordt gebruikt in de nieuwste smartphone van het Chinese Huawei. De recente lancering van dat toestel bracht in Washington een debat op gang over de doeltreffendheid van de sancties tegen het land. Die zijn juist bedoeld om te voorkomen dat China geavanceerde chips kan ontwikkelen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

ASML weigerde commentaar te geven tegen Bloomberg. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat de ASML-verkopen in strijd waren met exportbeperkingen. Het bedrijf in het Nederlandse Veldhoven speelt een centrale rol in de wereldwijde chiptoeleveringsketen. Zo heeft het een monopolie op bepaalde productieprocessen die onmisbaar zijn voor de productie van de meest geavanceerde chips.

De Amerikaanse overheid beticht Huawei en andere Chinese techbedrijven ervan via achterdeurtjes in hun technologie spionage mogelijk te maken. Huawei heeft die beschuldigingen altijd ontkend.