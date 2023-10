Opnieuw krimpt de pc-markt met 9 procent

Met een nieuwe val van 9 procent is de wereldwijde markt voor pc’s al acht kwartalen – twee jaar op rij dus – aan het dalen. Maar marktstudiebureau Gartner bevestigt tekenen van fabrikanten dat een remonte op handen is.

Tijdens de zomermaanden van dit jaar werden er wereldwijd 64,3 miljoen pc’s verkocht. Dat zijn er alweer 9 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De merken die de nieuwe tuimeling vooral hebben gevoeld zijn Apple (dat zelfs een daling van 24 procent moest toegeven), Dell (14 procent minder), Asus (11 procent) en marktleider Lenovo (4 procent). Het amalgaam van kleinere pc-merken ziet een verdere daling van 18 procent. Het is het achtste kwartaal op rij dat de wereldwijde pc-markt krimpt.

Opkomend optimisme

De enige fabrikant die de afgelopen drie maanden een groei liet zien was Europees marktleider HP, met een zelfs al vrij flinke toename van 6 procent voor zijn wereldwijde pc-verkopen. Op de HP Imagine-conferentie in Palo Alto opperde ceo Enrique Lores nog dat het bedrijf meer groei in zicht heeft. ‘We hadden rekening gehouden met een mindere vraag voor dit jaar. Maar we zijn ervan overtuigd dat in 2024 de pc-markt opnieuw zal groeien.’

Ook Gartner denkt dat er, over de hele markt, groei in het vooruitzicht staat. Volgend jaar wordt het jaar van de groei, denkt de marktonderzoeker, met een geprojecteerde toename van bijna 5 procent over de hele lijn: zowel in het business- als consumentensegment.

Jaar van de groei

‘Er zijn tekenen dat de daling van de pc-markt eindelijk zijn dieptepunt heeft bereikt’, zegt Mikako Kitagawa, Director Analyst bij Gartner. ‘De seizoensgebonden vraag vanuit de onderwijsmarkt heeft de verkopen in het derde kwartaal gestimuleerd, hoewel de vraag naar zakelijke pc’s zwak bleef. Leveranciers hebben ook consequente vooruitgang geboekt bij het verminderen van hun pc-voorraden, waarbij de voorraad naar verwachting tegen het einde van 2023 weer normaal zal zijn zolang de eindejaarsverkopen niet instorten. Het goede nieuws voor pc-leveranciers is dat het ergste eind 2023 voorbij kan zijn. De zakelijke pc-markt is klaar voor de volgende vervangingscyclus, aangedreven door Windows 11-upgrades. De vraag naar pc’s van consumenten zou ook moeten beginnen te herstellen, aangezien pc’s die tijdens de pandemie zijn gekocht nu de vroege stadia van een vernieuwingscyclus ingaan.’