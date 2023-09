Salesforce stopt AI-chatbots in al zijn software

Salesforce kondigt op zijn jaarlijkse Dreamforce-conferentie een nieuwe versie van zijn Einstein AI software aan. Die moet in de verschillende applicaties van het bedrijf opduiken.

De Einstein tools bestaan al sinds 2016, maar werden dit jaar voorzien van een update onder de vorm van Einstein GPT, een chatbot die de mosterd haalt bij de ondertussen bekende ChatGPT. Die software wordt nu verder uitgebreid.

Op zijn jaarlijkse conferentie in San Francisco, Dreamforce, kondigt Salesforce onder meer Einstein Copilot aan, een AI-assistent die je als een ware Clippy of Cortana doorheen de verschillende applicaties van het bedrijf kunt aanspreken. De chatbot moet vragen beantwoorden in natuurlijke taal en baseert zich voor zijn antwoorden op data van het bedrijf waar hij draait. Het model haalt zijn gegevens dus uit je eigen Salesforce Data Cloud. Dat is belangrijk gezien Salesforce vooral werkt met bijvoorbeeld klanten- en verkoopdata. De Copilot kan onder meer klantenactiviteiten samenvatten, interacties met de klant stroomlijnen en marketingcampagnes per e-mail genereren.

Studio

Naast de chatbot zelf, die in verschillende applicaties wordt ingebouwd, komt Salesforce ook met Einstein Copilot Studio, dat die personalisering nog iets verder moet brengen. Het platform laat bedrijven toe om hun eigen AI-apps kunnen bouwen op basis van eigen prompts en bestaande modellen.

Lees ook: Salesforce integreert Generative AI in eigen producten

Salesforce sprong eerder dit jaar mee op de kar van GPT-achtige AI, met een vroege aankondiging van de Einstein GPT chatbot. Het bedrijf werkt echter al langer aan het samenbrengen en contextualiseren van data over verschillende data lakes en servers heen. Met deze nieuwe versie van de assistent hoopt het bedrijf klanten makkelijker aan de juiste analyses te helpen.