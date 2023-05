Slack krijgt AI-bot

Salesforce gaat een generatieve AI-chatbot inbouwen in de berichtendienst, die de originele naam Slack GPT meekrijgt. De bot moet onder meer samenvattingen en notities maken.

CRM-maker Salesforce kondigt Slack GPT aan als een generatieve AI die is ingebouwd in Slack. De bot wordt voor klanten van Salesforce gelinkt aan gegevens uit diens producten, zoals Customer 360 en Data Cloud. Het lijkt de bedoeling dat medewerkers met de tool, rechtstreeks vanuit hun chatkanaal, inzichten uit de CRM-software moeten kunnen oproepen. Daartoe werkt Slack GPT samen met Einstein GPT, de eerder al aangekondigde slimme assistent voor Salesforce CRM-producten.

Naast een chatassistent voor klantengegevens, moet Slack GPT ook enkele generatieve functies met zich meebrengen, zoals het samenvatten van gesprekken die je op Slack voert (of die gevoerd werden terwijl je even weg was). Die zou je zo met een muisklik in korte versie kunnen oproepen. De assistent helpt ook bij het schrijven van berichten, zegt Salesforce in een persmededeling, en moet bepaalde workflows zonder extra coderen kunnen automatiseren. Bedrijven die de chatbot inzetten, zullen hem ook kunnen aanpassen aan hun eigen noden, en bijvoorbeeld kunnen kiezen welk taalmodel ze willen gebruiken.

Dat is een hele hap, en Salesforce zegt er niet bij wanneer de meeste Slack-gebruikers die functies zullen zien. Slack GPT is momenteel in beta. Daarnaast is het ook de vraag hoe dat allemaal werkt als je, zoals veel organisaties, wel Slack gebruikt maar geen klant bent voor de rest van de Salesforce-portfolio. Bedoeling lijkt alvast om bepaalde dingen te automatiseren en efficiënter te maken terwijl de technologie zelf wat op de achtergrond blijft. Salesforce beloofde eerder dit jaar al iets gelijkaardigs met Einstein GPT, een bredere reeks van generatieve AI-assistenten die het bedrijf in zijn bredere CRM-producten aan het inbouwen is.