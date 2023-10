Belgische software Awingu wordt Parallels Secure Workspace

Het vorig jaar overgenomen Awingu gaat voortaan onder een andere naam door het leven. Daarmee brengt de nieuwe eigenaar Alludo de software in lijn met haar zakelijke portfolio.

Awingu werd vlak voor de zomer van 2022 overgenomen door Corel, bekend van onder meer CorelDRAW, Avid en virtualisatiesoftware Parallels RAS. CEO Walter Van Uytven bleef Awingu leiden, maar werd tegelijk ook Senior Vice President Technology Sales bij de Canadese groep, die in september 2022 zichzelf omdoopte naar Alludo.

Nu is de tijd gekomen om ook Awingu als merknaam te verlaten. De virtuele werkomgeving wordt voortaan Parallels Secure Workspace. Geen grote verrassing naast andere merken zoals Parallels Desktop, Parallels RAS, Parallels Toolbox en Parallels Access.

Awingu is in 2011 begonnen en legt zich toe op toegang tot virtuele applicaites, desktops en SaaS-toepassingen ongeacht op welk platform. Het bedrijf is daarmee vaak een concurrent van Citrix. Alludo benadrukt wel dat het product zelf ongewijzigd blijft. Gebruikers moeten niets doen, hooguit wennen aan de nieuwe naam.