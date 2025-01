Google Workspace krijgt AI-functies

Google stopt enkele AI-functies in de abonnementen voor zijn kantoorsuite Workspace. Die abonnementen worden daarmee wel duurder.

Onder meer Gemini Advanced en NotebookLM Plus worden geïntegreerd in de reguliere abonnementen op Google Workspace. Voor zo’n AI-functies moest je tot nu toe 20 dollar per maand per gebruiker betalen. Maar net als Microsoft met zijn Copilot-licentie, lijkt Google te beseffen dat dat voor veel gebruikers te duur is.

De AI-functies worden dus in de reguliere Workspace-abonnementen gestopt, maar die worden wel duurder. Een Business Standard-abonnement gaat zo van 12 dollar per gebruiker per maand naar 14 dollar. Google biedt verschillende AI-functies aan in zijn kantoorsoftware, zoals bijvoorbeeld een ‘smart fill’ voor het spreadsheetpgrogramma. Meest in het oog springen wel de Gemini App, Google’s versie van een slimme AI-chatbot, en NotebookLM, dat werkt als een soort onderzoeksassistent en je helpt notities te nemen.