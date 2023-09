Microsoft introduceert Copilot, zeg maar OpenAI in Windows

ChatGPT en DALL-E zijn fijne speeltjes. Maar nu ze frictieloos worden ingebakken in Windows 11 lijkt de ware stap naar kantoorgebruik ingezet. Onder de noemer ‘Copilot’ zitten de generatieve AI-oplossingen vanaf morgen alvast in een Insider-versie van Microsofts besturingssysteem, vanaf 1 november rollen ze uit voor professionele gebruikers van Microsofts 365-productiviteitsapps.

Eerder dit jaar investeerde Microsoft een flinke 13 miljard dollar in OpenAI, het bedrijf achter AI-doorbraken als taalmodel GPT en de beeldgenerator Dall-E. Schoorvoetend werd die eerste al ingebouwd in Microsofts webbrowser Edge. Maar met een nieuwe update voor Windows Insiders, die morgen verschijnt, wordt de kracht van beide AI-toepassingen rechtstreeks ingebakken onder de noemer Copilot, Microsofts ’AI-compagnon voor alledag’. Vanaf 1 november zit de feature ook in Windows 365 voor professionele gebruikers, en ergens dit najaar komt een brede uitrol in de jaarlijkse grote Windows 11-update.

De Copilot-zijbalk in Windows 11. (Beeld: Microsoft)

Copiloot

‘De evolutie van de Large Language Models (LLM’s) gaat razendsnel, en de tijd is aangebroken om al die mogelijkheden bij elkaar te brengen’, zegt Microsofts Belgische communicatiedirecteur Loutfi Belghmidi. De nieuwe ‘Copiloot’-noemer kwam er niet voor niets: het is de twee AI-technologieën werden rechtstreeks ingebakken in Windows 11, recht in een zijbalk, en het is de bedoeling dat ze gebruikers door iedere taak helpen navigeren.

Gebruikers kunnen de feature inzetten om instellingen te beheren, apps te starten of gewoon vragen te beantwoorden. Maar het zit dieper dan dat: tijdens een lanceringsevent in New York vorige week, waar ook Microsofts nieuwe Surface-toestellen werden voorgesteld, toonden Microsoft-medewerkers onder meer een demo waarin Copilot tekstberichten opstelde met data uit de Outlook-agenda.

Dall-E assisteert in Paint. (Beeld: Microsoft)

Pret met Paint

Ook het wat ondergeschoven Windows-tekenprogramma Paint krijgt, naast nieuwe beeldbewerkingsfeatures als lagen, AI-features als Cocreator. Daarmee kunnen gebruikers delen van hun creatie door AI laten tekenen. De beeldgeneratie in Bing Image Creator werd bovendien opgevoerd tot Dall-E 3, de recentste versie van het AI-model.