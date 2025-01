Microsoft zal installatie nieuwe Outlook-app afdwingen op Windows 10-systemen

Wie een Windows 10-systeem draait, krijgt vanaf volgende maand hoe dan ook de nieuwe Outlook-app geïnstalleerd. Microsoft gaat de nieuwe app gedwongen doorsturen.

Dat staat in een ondersteuningsdocument. De vernieuwde Outlook for Windows-app wordt gedownload in een optionele update op 28 januari, of tijdens een gedwongen beveiligingsupdate op 11 februari. De app zal worden geïnstalleerd naast de bestaande Outlook (Classic). De installatie en instellingen van die bestaande Outlook Classic worden daarbij niet veranderd.

In principe zou je de nieuwe app als gebruiker ook weer kunnen deleten na installatie. Maar de installatie tegenhouden kan niet. Microsoft probeert al langer om gebruikers te migreren naar de vernieuwde Outlook. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat alle zakelijke Microsoft 365-gebruikers in 2026 automatisch worden overgezet naar de nieuwe app.