OpenAI lanceert appwinkel GPT Store

Het bedrijf achter ChatGPT heeft haar eigen applicatiewinkel gelanceerd. Daarmee kan je gepersonaliseerde AI-toepassingen op basis van de tool maken en gebruiken.

GPT Store zit meteen verwerkt in het startscherm van ChatGPT en geeft toegang tot dezelfde AI, maar aangepast voor specifieke doelen of interesses. Dat kan een bot zijn om je dingen aan te leren of ontwerpen, of antwoorden geeft rond een specifiek thema.

De applicatiewinkel is op dit moment enkel beschikbaar voor betaalde gebruikers van ChatGPT. Ook valt er momenteel nog geen geld mee te verdienen. OpenAI zegt wel dat het hier in de komende maanden werk van zal maken. Daarbij zullen de inkomsten afhankelijk zijn van hoe intens de gepersonaliseerde chatbots worden gebruikt.

OpenAI kondigde de komst van GPT Store enkele maanden geleden aan op haar ontwikkelaarsconferentie, maar de lancering werd uitgesteld om het nog verder te verbeteren. Tegelijk kwam het bedrijf zelf eind vorig jaar in een woelige periode terecht nadat CEO Sam Altman werd ontslagen en kort nadien weer terugkeerde met een nieuwe raad van bestuur tot gevolg. Mogelijk speelde ook dat mee in de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden werden klaargestoomd.