Bestuur van OpenAI zet topman Sam Altman aan de deur

Topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is met onmiddellijke ingang ontslagen. Het bestuur van OpenAI zegt geen vertrouwen meer in hem te hebben.

Altman, die het bedrijf mee oprichtte en het gezicht was, wordt op tijdelijke basis opgevolgd door technologiedirecteur Mira Murati. In een verklaring stelt OpenAI dat zijn ontslag volgt op onderzoek waaruit bleek dat ‘hij niet consistent openhartig was in zijn communicatie naar het bestuur en dat daardoor de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden werd gehinderd’. ‘Het bestuur heeft geen vertrouwen meer in zijn vermogen om leiding te blijven geven aan OpenAI’, klinkt het verder. Het ontslag komt als een complete verrassing en het is voorlopig niet echt duidelijk waar het conflict precies om draait. Sam Altman heeft vooralsnog enkel een korte reactie op X, het voormalige Twitter, geplaatst.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.



🫡 — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

OpenAI werd in 2015 opgericht en is een belangrijke speler op de markt voor artificiële intelligentie. Bij het brede publiek raakte OpenAI bekend nadat het ongeveer een jaar geleden ChatGPT lanceerde: een chatbot die zinnen kan formuleren op het niveau van een mens. Sam Altman was zelf een van de oprichters, samen met andere ronkende namen als Elon Musk (Tesla en X), Peter Thiel (PayPal) en Reid Hoffmann (LinkedIn). OpenAI werd aanvankelijk als een non-profit onderzoeksorganisatie opgericht. Het was Sam Altman die in 2019 het roer enigszins omgooide en de organisatie commercialiseerde. Elon Musk was trouwens toen al een jaartje buiten beeld, want die vertrok nadat hij er niet in slaagde om zelf de controle in handen te nemen en OpenAI een richting uit te sturen die hij zelf wou uitstippelen.

Zoektocht naar opvolger is gestart

Altman slaagde er in om Microsoft alsmaar dieper in het bad te trekken als investeerder, met uiteindelijk GPT-3 en ChatGPT als gekend resultaat. Met overdonderend succes, al zit de concurrentie ook niet snel. Nog maar even geleden kondigde Sam Altman de komst van GPT-4 Turbo aan: een nieuwe stap om de opkomende concurrentie van andere techbedrijven zoals Google, Amazon (Anthropic), Tencent en Alibaba te counteren. Kennelijk met succes, want de pauzeknop werd pas nog ingeduwd voor de verkoop van nieuwe abonnementen voor GPT-4 Turbo omdat OpenAI de toevloed (even) niet aan kan.

De zoektocht naar een nieuwe topman is meteen opgestart. In afwachting is CTO Mira Murati aangesteld tot CEO ad interim van het bedrijf dat volgens Bloomberg op koers ligt om 1 miljard inkomsten op te tekenen. Murati werkt sinds 2018 bij OpenAI. Naar verluidt kent zij het bedrijf ook door en door, wat haar voor de raad van bestuur de perfecte kandidate maakt om Altman – voorlopig – op te volgen.

Mede-oprichter en OpenAI-voorzitter Greg Brockman maakt ondertussen via X bekend dat ook hij het schip verlaat. In een mededeling op het voormalige Twitter windt hij er geen doekjes om dat het vertrek van Sam Altman hier alles mee te maken heeft.