Dramatische daling pc-verkoop zet zich verder door

In de lente van dit jaar werden er wereldwijd 16,6 procent minder pc’s verkocht. Marktstudiebureau Gartner ziet stilaan een stabilisering, maar de dalende verkoopscijfers zijn al meer dan een jaar lang erg dramatisch.

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden er 59,7 miljoen pc’s gesleten over de wereld, een daling van 16,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Marktstudiebureau Gartner, dat al een decennialang ieder kwartaal trouw met nieuwe cijfers voor de pc-markt komt, ziet al zeven kwartalen lang een daling, die in de recentste trimesters dramatische double-digit-proporties begon aan te nemen.

Maar stabilisering is in zicht, voegt Gartner daaraan toe: in het eerste kwartaal van dit jaar, wel traditioneel een zeer rustige periode voor de sector, was er nog een tuimeling van 30 procent te zien. ‘Het laagste punt kan zijn bereikt’, gaf Gartner-analist Mikako Kitagawa aan. ‘We verwachten vanaf 2024 opnieuw groei.’

Geen veranderingen tussen fabrikanten

Lenovo blijft de grootste, met een marktaandeel van 24 procent, maar zag zijn aantal verkochte pc’s wel met een stevige 20,8 procent dalen. Dan doet HP, de vaste tweede op de markt, het beter: de Amerikaanse fabrikant zag zijn marktaandeel stijgen van 19 naar 22,5 procent, dankzij een nagenoeg stabiel gebleven verkoop in een fors dalende markt. Dell, derde op de markt, leed mee met de rest, met een daling van 21,8 procent in het aantal verkochte stuks. Apple houdt zich kranig op zijn bescheiden marktaandeel, dat nu op net geen 9 procent staat, en Taiwanezen Acer en Asus delen gewoon mee in de algehele klappen.

Minder uitgesproken in EMEA

Binnen de EMEA-markt (Europa, Midden-Oosten en Afrika) was de daling in pc-verkopen – met 14,6 procent – iets minder uitgesproken, al leed de sector hier wel onder toegenomen politieke onrust, inflatoire druk en stijgende rentevoeten, allemaal economische invloeden die een impact hadden op de vraag. Maar ook in deze wereldregio, waar de daling van de pc-verkoop iets later begon, is er volgens Gartner weer land in zicht.

‘De prijzen en beschikbaarheid van pc-componenten zijn drastisch verbeterd, waardoor de winstgevendheid van leveranciers is gestabiliseerd, ondanks de prijsdruk om hun voorraden op te ruimen’, claimt Kitagawa. ‘Naarmate de pc-markt zich echter begint te herstellen en de vraag naar componenten toeneemt, komt er een einde aan de gunstige prijsvoorwaarden voor geheugen en SSD-opslag die pc-leveranciers hebben genoten.’