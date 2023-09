Google komt met Fitbit Charge 6

Fitbits Charge tracker krijgt een nieuwe versie, nummer 6 ondertussen. Het toestel heeft verbeterde sensoren voor onder meer hartslagtracking, en het is ook de eerste in zijn soort die nu volledig op het Google Health platform draait.

De Fitbit Charge 6 moet het voor een groot deel hebben van zijn verbeterde sensoren. De nieuwe versie biedt bijvoorbeeld betere opname van hartslagen. Google combineert die een verbeterd algoritme uit de Pixel Watch voor, zo stelt Google, tot 60% nauwkeuriger hartslagtracking, specifiek tijdens intensieve sportactiviteiten.

‘Het is onze meest accurate tracker tot nu toe’, zegt TJ Varghese, director of Product Management bij Google, daarover in een persconferentie, ‘en dat heeft met machine learning te maken. We willen de balans vinden tussen accuraatheid en batterijleven.’ Het toestel moet dan ook zeven dagen meegaan voordat je hem terug in het stopcontact steekt. Een en ander heeft ook gevolgen voor de andere gezondheidsfuncties van het toestel, waaronder een verbetering voor de slaaptracker, stress management score en (betalende) ‘Daily Readiness Score’.

Google Health

De Fitbit Charge 6 is het eerste Charge-toestel dat volledig geïntegreerd is met de Google tools, en dus is afgestapt van het Fitbit-platform. Google kocht Fitbit in 2021 en is sindsdien bezig aan de integratie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je hoe dan ook een Google account nodig hebt om dit toestel te gebruiken (en je je eventuele Fitbit-account dus moet overzetten).

De Fitbit Charge toestellen zitten daarbij in het hogere segment van de trackers van het merk. Ze liggen zo’n beetje op de lijn tussen trackers en smartwatches. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Charge 6 wel Google Maps (in aangepaste versie voor het kleine schermpje) en Google Wallet op zak heeft, waardoor je Tap and Pay kunt gebruiken om te betalen. Het toestel stuurt ook notificaties door van Google Calendar, Gmail en WhatsApp. Deze Charge kreeg bovendien een link mee met YouTube Music, de streamingdienst van Google. Dat is overigens de enige muziekdienst die ondersteund wordt.

Het toestel ligt vanaf 12 oktober in de winkel, in drie kleuren (obsidiaan, porselein en koraal) en voor een adviesprijs van 159,95 euro.