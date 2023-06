Met Vision Pro stelt Apple eindelijk zijn langverwachte (en peperdure) VR-bril voor

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft maandag zijn eigen virtualrealitybril, Vision Pro gedoopt, voorgesteld. Over het gadget werd al ruim acht jaar gespeculeerd.

Het is, na de Apple Watch uit 2014, de eerste echte nieuwigheid in jaren voor de technologiegigant. ‘Digitale content mengen met de echte wereld gaat toelaten om nieuwe ervaringen te creëren, zoals we die nog nooit gezien hebben’, zei Apple-CEO Tim Cook over het gadget.

Met een prijskaartje van 3.499 dollar kost de bril wat meer dan de 3.000 dollar die analisten vooraf noemden. Anders dan gelijkaardige modellen, zoals de Quest van Facebook-moeder Meta of Vive van HTC zal de Apple-bril niet draadloos zijn.

Metaverse

Gebruikers zullen zich met de bril in parallelle werelden, zoals games of videoconferenties, kunnen begeven, en met een knop het scherm kunnen schakelen van verhoogde realiteit naar virtuele realiteit.

Meta domineert momenteel nog het terrein van virtual reality: de Quest-modellen waren eind vorig jaar goed voor 80 procent van de markt.

Donderdag nog kondigde CEO Mark Zuckerberg een nieuw toestel, de Quest 3, aan. Die zal dit najaar voor 500 dollar in de Verenigde Staten te koop zijn. Volgens Zuckerberg is het zogenaamde metaverse, na web en mobile, de toekomst van het internet. Het grote publiek is van die visie voorlopig echter nog niet overtuigd.