Nieuwe VR-bril Meta verschijnt (eindelijk) dit najaar

Enkele dagen voor de voorstelling van Apples VR-bril kondigde Mark Zuckerberg aan dat ook Meta het pad van mixed reality betreedt. Nu is het bijna zover en dit weten we al.

Drie jaar nadat Mark Zuckerberg en Meta (voorheen Facebook) een stevige rebranding doorvoerde, brengt het bedrijf zijn langverwachte nieuwe VR-bril op de markt. Daarmee stapt Meta mee de wereld in van mixed reality, waarbij gebruikers de echte wereld kunnen meenemen in hun VR-beleving, en gaat het de concurrentie aan met Apple’s Vision Pro. De plannen voor de Meta Quest 3 werden voor het eerst vermeld in een eerder mysterieuze tweet van Zuckerberg, die zo de spotlight van het WWDC Apple-evenement kon stelen. Nadien bleef het lange tijd stil rond Meta’s nieuwste pronkstuk, maar intussen raken steeds meer details bekend.

Lees ook: Meta en Oppo kondigen headsets aan in afwachting van Apple

Een werkpaardje

Meta wil met zijn nieuwe VR-bril beter doen dan hun eerdere Quest 2-model. Dankzij een nieuwe versie van de Snapdragon XR2-chip, de Qualcomm Snapdragon-chip, zet het bedrijf in op een veel snellere en vlotte ervaring. De bril heeft zo’n twee keer de rekenkracht van de Quest 2 en een betere resolutie, waardoor de beelden veel scherper moeten overkomen (2064 x 2208 pixels per oog/lens). Op die manier voert Meta een enorme kwaliteitsinjectie door.

Naast de klassieke VR-functies van de Quest-brillen, voorheen de Oculus Quest en de Meta Quest 2, betreedt Meta net als Apple het pad van de mixed reality. Dankzij de high-fidelity color passthrough, of simpelweg de mogelijkheid kleuren van de echte wereld door de bril te zien, kunnen gebruikers virtual reality gebruiken in de echte wereld. Bordspelen spelen op de salontafel of je woonkamer decoreren met artificiële decoratie. Iets voor de (amateurs)binnenhuisarchitecten onder ons?

Nieuw design

Meta zet bij zijn nieuwe VR-bril vooral in op gebruikersgemak, wat moet resulteren in een veel lichtere en comfortabelere pasvorm. De Quest 3 zou 40 procent dunner zijn dan zijn voorganger. Dat wil zeggen dat de lenzen van de bril dichter bij het oog komen te zitten en het ontwerp compacter wordt. Verder zullen ook de positionering van de lenzen binnenin en de pasvorm van de bril personaliseerbaar zijn, zodat het ontwerp zo goed mogelijk aansluit bij ieders aangezicht.

Waar de Apple Vision Pro de besturing overlaat aan het herkennen van handgebaren, werkt de Quest 3 wel nog met twee aparte controllers. Die krijgen ten opzichte van hun voorgangers ook een make-over. De controllers krijgen een nieuw en ergonomischer design, waardoor de controllers comfortabeler in de hand moeten liggen.

De nieuwe Quest 3 (rechts). © Meta

Haptic touch

Het heruitvinden van de besturing van de Quest 3 wordt niet beperkt tot enkel en alleen het ergonomischer maken van de bijhorende controllers. De twee draadloze besturingselementen worden ook uitgerust met haptische feedback. Dat wil zeggen dat de gebruikers bijvoorbeeld tijdens het gamen voelbare signalen, in de vorm van trillingen, krijgen. Hetzelfde concept als iPhone of de nieuwste Playstation- en Xbox-controllers.

Het enige nadeel dat we momenteel in de controllers zien: ze zouden opnieuw met AA-batterijen werken in plaats van met een ingebouwde accu.

Meta Connect

Op 27 september krijgen we het volledige plaatje te zien van de Meta Quest 3, op het Meta Connect-evenement. De VR-bril, die in het najaar al in de rekken komt te liggen, zou naar schatting zo’n 499 dollar of 564,99 euro kosten voor de 128 gygabite-versie. Net zoals de Quest 2 verwacht men wel dat ook versies van 256 of 512 gygabite zullen volgen. En met een 500-tal titels aan apps en games in de Meta Store, is die extra opslagruimte voor intensieve gebruikers wel welkom.

Meta kondigde intussen ook aan dat de Meta Quest 2 VR-bril en diens pro-versie zullen kunnen blijven rekenen op software-updates. De Quest 2 blijft ook beschikbaar in de winkel, aan een lagere prijs weliswaar. Zo wordt het voorgaande model niet vervangen, maar krijgt het er met de Meta Quest 3 eerder een grote broer bij.