OnePlus introduceert zijn eerste plooibare smartphone (hands-on)

Met de Open heeft ook OnePlus nu een foldable in het assortiment. Opengeklapt biedt het toestel een pseudo-tabletachtig display met een diagonaal van 7,82-inch waarop – knap staaltje engineering – amper nog een naad zichtbaar is. Echt dik is deze dubbelgevouwen telefoon evenmin, maar je portemonnee kan dat maar beter wel zijn.

OnePlus was niet de eerste met een plooibare smartphone, maar de Open is wel een van de meest doordachte foldables die we al (kort) in handen kregen. Wat meteen opvalt is het gewicht: 239 gram is uiterst bescheiden voor een dergelijk toestel. Ter vergelijking: een ‘klassieke’ OnePlus 10T 5G weegt 203 gram, en mét hoesje blijkt het verschil helemaal nihil, merkten we toen we beide telefoons op een weegschaal legden.

Links een OnePlus 10T 5G met hoesje, rechts de Open (zonder beschermende cover). Veel scheelt het niet in gewicht.

Getuned door Hasselblad

Ook de ‘dikte’ valt reuze mee: dichtgevouwen meet de OnePlus Open 11,7 mm, opengeklapt blijft daar nog slechts 5,8 mm van over. Dat is wel met één grote maar, en dat is het ferm uitstulpende camera-eiland dat niet in de afmetingen is meegerekend. Tel je het erbij, dan is het toestel op het dikste punt ongeveer 16 mm. Hoe dan ook, in de meegeleverde cover zijn de camera’s al wat minder bulky, en valt de ‘extra bagage’ van de Open – nogmaals – zeer goed mee.

Het grote camera-eiland zit er trouwens voor een reden, want op de optiek heeft OnePlus allerminst beknabbeld. De lenzen zijn ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, de fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera’s als de Hasselblad 500C en 1600F.

Aan megapixels ontbreekt het deze foldable evenmin. De hoofdcamera gooit 48MP in de strijd, gecombineerd met lensopening f/1.7 en OIS oftewel optische beeldstabilisatie. Daarnaast zit een 64MP Telephoto-camera met f/2.6, eveneens OIS en een krachtige 3x optische zoom (plus een niet onaardig presterende 6x in-sensor zoom). Liefhebbers van breedbeeldopnames kunnen aan de slag met de 48MP Ultra-Wide-camera (114° en f/2.2) en selfie-fans mogen zich verheugen op liefst twee camera’s voor zelfportretten – eentje in dichtgeklapte staat (32MP) en nóg een wanneer je deze OnePlus openfloept (20MP).

Veel scherm voor je geld

Grootste blikvanger mag dan het opengeklapte display van 7,82-inch zijn, aan de voorzijde heb je ook nog altijd een ruim display van 6,31-inch tot je beschikking. Voor de alledaagse handelingen hoef je deze OnePlus dus niet per se open te gooien, maar voor een vleugje Netflix, foto-slideshow of interessante longread des te meer. Da’s toch wel een serieuze troef van het hele concept: je hebt niet alleen een smartphone, maar ook te allen tijde een compacte tablet op zak!

De prijs is zoals gezegd niet mals: het toestel is vanaf 19 oktober beschikbaar voor 1.799 euro. Veel geld, maar wel 100 euro minder duur dan de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 5 die we onlangs op de testbank legden. In ons land komt er maar één versie op de markt, en dat is het model in het ‘groenige’ Emerald Dusk met 512 GB opslaggeheugen en 16 GB RAM.

Hoe de OnePlus Open op de wat langere termijn bevalt, en wanneer dat grote plooibare scherm het best tot zijn recht komt, vertellen we je later, in een uitgebreidere review.