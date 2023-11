Belgische Larian Studios wint recordaantal Britse game awards

Het game Baldur’s Gate van de Gentse studio won dit weekend zeven Golden Joystick Awards, een van de oudste gameprijzen. Dat is een record en kan een indicatie geven voor de rest van het prijzenseizoen.

Larian Studios, zowat de enige Belgische studio die grote zogeheten ‘AAA’ games maakt, heeft dit jaar een stevige hit te pakken met Baldur’s Gate 3. Het fantasyspel, gebaseerd op de populaire Dungeons and Dragons reeks, gooit grote ogen en lijkt ook goed op weg om een hele reeks gameprijzen te winnen.

Zo kon Larian baas Swen Vincke naar huis gaan met zes van de beeldjes, voor onder meer beste studio, Best Storytelling, Best Visual Design, Best Gaming Community, PC Game of the Year en Ultimate Game of the Year. Een van de stemacteurs in het spel, Neil Newbon, kreeg ook de award voor Best Supporting Performer voor zijn rol als de opvallende Astarion. Samen zijn dat er zeven, een record voor een game in deze competitie.

De Britse Golden Joystick Awards zijn bij van de oudste gameprijzen (het was al de 41ste editie), en ze worden grotendeels uitgereikt door het Britse gamepubliek. Naast Baldur’s Gate 3 won ook Final Fantasy 16 meerdere prijzen, namelijk twee.