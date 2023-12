Belgische studio maakt beste game van het jaar

‘Baldur’s Gate 3’, de hitgame van de Gentse studio Larian, is op de Game Awards uitgeroepen tot ‘game van het jaar’. Larian veroverde zes prijzen op de ‘Oscars van de games’

In de strijd om het beste computerspel van het jaar, haalde ‘Baldur’s Gate 3′ het van andere grote games zoals ‘Super Mario Bros. Wonder’, ‘Marvel’s Spider-Man 2′, ‘Resident Evil 4’, ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ en ‘Alan Wake 2’. De Game Awards, die in Los Angeles worden uitgereikt, zijn bij de belangrijkste awards in de sector.

Community

Naast de hoofdprijs won de game ook in de categorieën ‘beste community support’, ‘beste role-playing game’ en ‘beste multiplayer’. De prestatie van de Britse acteur Neil Newbon, die in ‘Baldur’s Gate 3′ het personage Astarion neerzet, werd dan weer bekroond tot ‘beste performance’. Tot slot haalde het spel ook de publieksprijs binnen (‘players’ voice’).

‘Baldur’s gate 3′ is een fantasy rollenspel, gebaseerd op de populaire Dungeons and Dragons reeks. Als speler kies je zelf je hoofdpersonage en krijg je heel veel vrijheid over de manier waarop je je een weg baant door het complexe verhaal. Larian werd de voorbije maanden vooral geprezen voor de manier waarop de studio met zijn spelers omgaat, en de verbeteringen die het bedrijf ook nog na de publicatie van de game aanbrengt.

Dat ‘Baldur’s Gate 3’ deze awards nu wint, komt niet helemaal als een verrassing. Vorige maand won de game ook al een recordaantal prijzen bij de uitreiking van de Britse Golden Joystick Awards.