Nintendo komt dit jaar met opvolger Switch, zegt analist

Nintendo lanceert dit jaar een nieuwe gameconsole met een 8-inch lcd-scherm. Dat meldt analist Hiroshi Hayase van het tech-onderzoeksbureau Omdia.

Het Japanse gamebedrijf, bekend van videogameseries als The Legend of Zelda en Super Mario, heeft zelf tot nu toe geweigerd om iets te zeggen over een opvolger van zijn vlaggenschipconsole Switch.

Hayase baseert zijn voorspelling op controles bij bedrijven in de toeleveringsketen van de in Kyoto gevestigde gamesmaker. Zo verklaarde het Japanse Sharp vorig jaar dat het lcd-panelen leverde en nauw samenwerkte met een fabrikant van een aankomende gameconsole, die zich toen nog in de ontwikkelingsfase bevond. Sharp, eigendom van Foxconn Technology, heeft in het verleden met Nintendo samengewerkt.

Nintendo heeft van zijn zeven jaar oude Switch meer dan 132 miljoen exemplaren verkocht en de console nadert het einde van zijn levenscyclus. Het bedrijf heeft zijn lippen stijf op elkaar gehouden over een mogelijke opvolger van de Switch en gaf ook nu geen commentaar op het rapport van de Omdia-analist.

De verwachting van Hayase volgt die van andere sectoranalisten. Begin dit jaar zeiden verschillenden van hen aan Bloomberg dat de volgende grote spelconsole van Nintendo dit jaar verschijnt. Over het exacte tijdstip lopen de meningen uiteen.

De introductie van een nieuwe console met verbeterde graphics, opslag en andere mogelijkheden zal de aantrekkingskracht van Nintendo nieuw leven inblazen en de kwaliteit van de games verbeteren. De concurrentie op consolegebied is flink toegenomen door de groei van de PlayStation 5 van Sony en de groei van het aantal abonnementen op Xbox Game Pass van Microsoft. Ook zal Microsoft naar verwachting dit jaar met nieuwe edities van de Xbox-consoles komen.