Roblox zoekt een ouder publiek

Onlinewereld Roblox, tot nu toe resoluut gericht op kids, wil uitbreiden naar een (iets) ouder publiek. Zelfs onlinedating binnen het Roblox-universum behoort tot de toekomstige mogelijkheden.

Het grote nieuws voor fanatieke jonge Roblox-spelers, dat afgelopen vrijdag werd gedeeld tijdens de jaarlijkse Roblox Developers Conference, was dat de onlinewereld binnenkort ook beschikbaar zal zijn op de PlayStation 4- en 5-consoles. Wat het al aanzienlijke publiek van de onlinewereld – 65,5 miljoen dagelijks actieve gebruikers op dit moment – ongetwijfeld automatisch zal doen aanzwellen. Maar Roblox Corporation, het Californische bedrijf achter het online gamingplatform, schudde een paar veel spectaculairdere plannen uit zijn mouw. Een daarvan is het uitbreiden naar een volwassener publiek.

Dating-app

Het is niet dat er momenteel helemaal geen (jong)volwassenen op Roblox zitten, maar liefst 67 procent van de gebruikers is jonger dan 16. Dat vertaalt zich natuurlijk ook in de content die er op dit moment te spelen en te ervaren wordt op het platform. Maar CEO David Baszucki wil snel uitbreiden naar de leeftijdscategorieën daarboven, zo vertelde hij tijdens zijn keynotepresentatie. ‘Over de komende vijf jaar zullen duizenden volwassenen elkaar ontmoeten, en relaties in het echte leven met elkaar aanknopen, via dating-ervaringen op Roblox.’

De voorbereidingen voor dit plan begonnen een tijdje geleden al, toen Roblox speelervaringen begon toe te voegen voor spelers die zichzelf verifiëren als zeventien jaar of ouder. Volgend jaar komt er ook een AI-tool waarmee Roblox’ers een avatar voor zichzelf kunnen laten uittekenen met een ingevoerd beeld van zichzelf en een AI-tekstprompt, zodat ze een realistischere versie van zichzelf in de onlinewereld kunnen zetten. Er komt ook een civility metric, een score die aangeeft hoe (on)gezellig een Roblox-speler zich gedraagt ten overstaan van anderen.

Videocalls

Een andere nieuwigheid worden Zoom-eske videocalls via smartphone of computer, maar dan binnen de Roblox-ervaring. Met de afzonderlijke app Roblox Connect zullen twee bevriende Roblox-gebruikers later dit jaar elkaar kunnen bellen, met alleen elkaars avatar in beeld. Die zal mee kunnen bewegen met de gezichtsuitdrukkingen van de spreker, die worden opgepikt door de camera van het toestel. ‘In de nabije toekomst zal iemands avatar zijn exacte gezichtsuitdrukkingen weerspiegelen, tot aan dezelfde knippersnelheid van de oogleden’, beloofde Roblox in een blogpost.

Wilde voorspellingen

Aan het einde van zijn keynote strooide Baszucki ook een reeks wilde voorspellingen voor de volgende vijf jaar het publiek in. Hij opperde bijvoorbeeld dat, binnen die tijd, een Fortune 500-bedrijf een Roblox-ervaring zal gebruiken in zijn aanwervingsproces. Dat er makers van Roblox-ervaringen zullen zijn die geld verdienen aan de onlineverkoop van fysieke producten via het platform. Dat er een muzikant zal zijn die op Roblox optreedt voor meer dan een miljoen toehoorders. En dat er, voor 2028 dus, een Roblox-ontwikkelaar een marktwaarde van 1 miljard dollar zal hebben.