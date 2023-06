Meta start met VR-abonnement

Het bedrijf achter onder meer Facebook en WhatsApp komt met een streamingdienst voor virtual reality games. Die moet zo’n acht dollar per maand kosten.

Gebruikers die het abonnement nemen, zouden zo’n twee nieuwe games per maand krijgen, aldus Meta in een blogbericht. De dienst, die de naam Meta Quest+ meekreeg, werkt voor de Quest 2, Quest Pro en aankomende Quest 3 virtualrealitybrillen. De streamingdienst kost 7,99 dollar per maand, of 59,99 dollar voor een jaar.

Bedoeling van de streamingdienst lijkt om de virtualrealityplannen van Meta terug op de rails te krijgen. Het bedrijf ziet virtual reality (waarbij je via een bril ‘in’ de virtuele wereld kan stappen) als een belangrijk onder deel van zijn toekomst. VR moet onder meer het metaverse ondersteunen, de grote digitale wereld waarin gebruikers kunnen rondlopen, interageren en (belangrijk voor Meta) shoppen.

De hype voor het metaverse is de voorbije maanden echter gaan liggen, en het VR-departement van Meta draaide de voorbije maanden stevig verlies, tot vier miljard dollar in de eerste drie maanden van het jaar (alles tezamen gerekend maakte Meta wel 5,7 miljard dollar winst in die periode). Daar komt bij dat grote concurrent Apple deze maand zijn Vision Pro heeft voorgesteld, een bril voor mixed media (VR en augmented reality of AR), en Meta dus met extra concurrentie te maken krijgt.