Samsung stopt stevige portie AI in nieuwe Galaxy S24-serie

Niet de (nóg) betere camera’s, maar artificiële intelligentie lijkt het nieuwe verkoopsargument voor smartphones. Na Google, met de Pixel 8-reeks, zet ook Samsung AI-functies centraal bij de lancering van zijn Galaxy S24-reeks.

In oktober pakte Google al uit met artificiële intelligentie op zijn nieuwe Pixel-telefoons. Samsung volgt dat voorbeeld, en haalt zelf een deel van de AI-technologie bij Google. Een van de nieuwigheden is de mogelijkheid om telefoongesprekken live te laten vertalen. De bellers spreken elk in hun eigen taal, maar aan de andere kant van de lijn geeft een computerstem een vertaling door. Tegelijk verschijnt op de telefoon ook een tekstversie van wat gezegd wordt.

Nog geen Nederlands

Tijdens een event van Samsung in Zaventem konden journalisten de digitale tolk vorige week al kort testen, maar dat verliep eerder stroef en chaotisch. Mogelijk lag het aan omgevingslawaai, maar ook in betere omstandigheden lijkt het niet zo eenvoudig om een vlotte dialoog te houden. Voorlopig vertaalt het systeem bovendien nog geen Nederlands. Frans, Engels, Spaans en verschillende andere talen zijn wel al mogelijk. Mogelijk volgt onze taal eind dit jaar.

Ook in het keyboard van Samsung verschijnen AI-mogelijkheden. Zo kan de software helpen om formeler te schrijven. De tool Transcript Assist helpt om gesproken conversaties in tekst om te zetten, te vertalen of zelfs samen te vatten.

Circle to search, een nieuwe feature van Google, maakt het makkelijker om informatie op het web te zoeken. © Samsung

Slimme fotobewerking

Samsung pakt verder uit met AI-gestuurde fotobewerkingstools, bijvoorbeeld om raamreflecties weg te halen. Die functie is bedoeld voor wie een foto maakt vanachter een venster, bijvoorbeeld op het vliegtuig, en op de foto zichzelf in de weerspiegeling ziet.

Verder lanceert Samsung op de S24-toestellen in primeur Circle to search van Google. Op elk moment kan op internet worden gezocht naar iets dat op het smartphonescherm staat, simpelweg door op de homeknop te drukken en een cirkel rond een object te trekken. Er is ook een AI-chatbot geïntegreerd om gerichte vragen te stellen over de zoekresultaten, maar Google heeft die functie in de EU nog niet geactiveerd.

Een handige nieuwe camerafunctie elimineert ongewenste reflecties in glas. © Samsung

De prijzen

De Galaxy S24 komt als vanouds in drie uitvoeringen: S24, S24+ en S24 Ultra. Die verschillen in formaat prijs en mogelijkheden. Tegenover de lanceerprijzen van de S23-reeks maakt Samsung de twee goedkoopste toestellen 50 euro goedkoper, terwijl de Ultra 50 euro duurder wordt. De meest betaalbare S24 kost 899 euro, de S24+ is er vanaf 1.149 euro en de Ultra start bij 1.449 euro. De duurste Ultra, met 1 terabyte geheugen, verwisselt voor 1.869 euro van eigenaar.